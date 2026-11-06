Madeira debate Inteligência Artificial nas empresas

O Google Developer Group (GDG) Madeira, em parceria com a Delegação Regional da Madeira da Ordem dos Engenheiros, promove, no próximo dia 13 de Novembro, uma sessão dedicada ao desenvolvimento de agentes de Inteligência Artificial (IA) e à criação de sistemas de automatização preparados para utilização em contexto empresarial.

A iniciativa decorre entre as 18h45 e as 20h30, nas instalações da Ordem dos Engenheiros, e será conduzida por Jesús Escribano, representante da RedSys e membro da equipa do GDG Córdoba.

Sob o tema "From Demo to Production", a sessão pretende demonstrar como passar de experiências e demonstrações com Inteligência Artificial para soluções capazes de responder às exigências reais das empresas.

Serão abordadas matérias como a identificação de processos susceptíveis de automatização, o desenvolvimento de agentes com recurso ao Gemini, a integração com ferramentas externas e a criação de sistemas que combinam automatização com supervisão humana.

A segurança, a monitorização e a fiabilidade destas tecnologias estarão igualmente em destaque, nomeadamente a protecção contra ameaças informáticas e a avaliação do desempenho dos sistemas.

A sessão terá uma componente prática, permitindo aos participantes trabalhar sobre processos do seu contexto profissional e conhecer metodologias aplicáveis a futuros projectos.

Dirigido a programadores, engenheiros, estudantes e profissionais da área tecnológica, o encontro inclui ainda um período de perguntas e respostas e um momento de convívio destinado à partilha de experiências.

A participação é gratuita, mas exige inscrição prévia, devido à limitação de lugares.