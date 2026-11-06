Chuva forte e trovoada na Madeira na sexta-feira

A Madeira deverá registar, na sexta-feira, 6 de Novembro, períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e ocasionalmente acompanhados de trovoada, de acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). A costa Sul e as regiões montanhosas da ilha estarão sob aviso amarelo de precipitação entre as 00h00 e as 15h00, devido à previsão de aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoada.

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O céu deverá manter-se em geral muito nublado, com vento fraco a moderado, entre 10 e 30 km/h, de Sul/Sudoeste, podendo soprar por vezes forte, até 40 km/h, nas terras altas.

Na região do Funchal, a previsão é também de céu muito nublado e períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e com possibilidade de trovoada. O vento será fraco a moderado, entre 10 e 25 km/h.

As temperaturas deverão subir ligeiramente, com valores entre os 20 e os 25 graus no Funchal e entre os 19 e os 25 graus no Porto Santo.

Quanto ao estado do mar, na costa Norte são esperadas ondas de Oeste/Noroeste com 1,5 a 2 metros, diminuindo gradualmente para 1 a 1,5 metros. Na costa Sul, as ondas serão de Oeste/Sudoeste, com 1 a 1,5 metros. A temperatura da água do mar deverá variar entre os 22 e os 23 graus Celsius.