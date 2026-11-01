Abatimento fecha estrada no Monte

A circulação rodoviária está interditada no Caminho da Portada de Santo António, no Monte, devido ao abatimento parcial da via, que provocou a abertura de um buraco no pavimento.

O alerta foi dado cerca das 15 horas. Os Bombeiros Voluntários Madeirenses deslocaram-se ao local para avaliar a situação e sinalizar a estrada, que, segundo fonte da corporação, "não tem condições de circulação".