Pequena derrocada obstruiu estrada para o Caniçal

Uma pequena derrocada, ocorrida ontem, pelas 22 horas, obstruiu totalmente a Estrada Regional 114, junto ao antigo túnel de acesso ao Caniçal.

Os Bombeiros Municipais de Machico foram mobilizados para o local, onde três elementos da corporação procederam ao desimpedimento de uma das vias, recorrendo a uma viatura pesada, de modo a garantir condições mínimas de circulação.

Por se tratar de uma estrada regional, a remoção integral dos detritos ficou a cargo da Direcção Regional de Estradas.