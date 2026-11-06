Piso molhado em manhã de sexta-feira com tráfego intenso

Antes de mais, um aviso: conduza com precaução e paciência. A sexta-feira começa molhada e com previsão de vir a ser ainda pior em termos meteorológicos, o que à partida é mau para a condução normal.

Por isso, se está já na estrada ou prepara-se para sair, saiba que o trânsito já está congestionado na Via Rápida ao longo de 4 km no sentido Machico - Ribeira Brava, no sítio do costume, antes e depois da Cancela.

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No restante da via, para já não há sinais de abrandamentos devido a tráfego intenso ou a qualquer incidência, pelo que reforce-se o alerta: cuidado com a condução em piso molhado, tenha em atenção a velocidade que deve ser ajustada ao estado da via e, sobretudo, tenha paciência com as demoras.

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Nas vias mais locais, tenha em atenção à passagem por poças de água e a proximidade de passeios e transeuntes.