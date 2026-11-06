Água de Pena recebe a quarta edição do Festival do Petisco

A freguesia de Água de Pena recebe, entre hoje e Domingo, dias 6, 7 e 8 de Novembro, a quarta edição do Festival do Petisco, uma iniciativa da Câmara Municipal de Machico que pretende valorizar a gastronomia tradicional, preservar as tradições locais e dinamizar a actividade cultural.

O evento decorre nas imediações da igreja de Água de Pena e junta, ao longo de três dias, gastronomia, música e cultura popular, com a participação de vários grupos, músicos e artistas do concelho.

A abertura oficial está marcada para as 20 horas, com actuações da Banda Municipal de Machico e do Grupo de Cantares e Cordofones da Associação Filha do Barqueiro. A primeira noite contará ainda com Márcio Amaro e o DJ Petter Nunez.

No sábado, o programa inclui a Tuna de Machim, o Grupo de Romarias da Casa do Povo de Água de Pena, Montereal Band e Sons do Minho, seguindo-se o DJ Ricardo Nunes. No Domingo, último dia do festival, sobem ao palco o Grupo Cultural e Recreativo da Casa do Povo de Santo António da Serra, os Acordes da Ribeira CCCS – Ribeira Seca, o Fitness Team, o Grupo de Folclore do Porto da Cruz, Burguês e Companhia e os Amigos da Música.

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

POLÍTICA

Miguel Albuquerque participa na XXX Conferência dos Presidentes das Regiões Ultraperiféricas, que termina hoje, na ilha de Guadalupe.

Especificidades das RUP não podem ser relegadas para segundo plano, diz Albuquerque O chefe do executivo madeirense, Miguel Albuquerque, defendeu hoje que a coesão e as especificidades das Regiões Ultraperiféricas não podem ser colocadas num segundo plano do contexto global pela União Europeia.

10h00 José Manuel Rodrigues participa na iniciativa ‘Inteligência Artificial e Protecção de Dados na Região Autónoma da Madeira: Os Desafios Jurídicos do Novo Quadro Jurídico Europeu’. No Campus da Penteada, na Sala do Senado.

10h30 Rubina Leal preside à IX Sessão do Parlamento na Comunidade, na Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares, na Ribeira Brava.

11h00 Deliberação Eletrónica da 1.ª Comissão Especializada Permanente de Política Geral e Finanças.

EDUCAÇÃO/ CULTURA

09h00 IV Seminário da Educação, promovido pela Câmara Municipal de Machico, subordinado ao tema ‘Que caminhos para a educação do século XXI?’. No Auditório do Fórum Machico.

17h00 Lançamento do livro ‘Filosofia, Educação e Política’, de Liliana Rodrigues. Na Sala do Senado da Universidade da Madeira.

DESPORTO

13h00 Antevisão de Mitchell van der Gaag ao jogo frente ao Estoril Praia. No Auditório Luís Calisto, no Estádio do Marítimo.

EFEMÉRIDES

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Principais acontecimentos registados no dia 06 de novembro, Dia Internacional para a Prevenção da Exploração do Meio Ambiente em Tempos de Guerra e de Conflito Armado, Dia do Saxofonista:

1656 - Morre, com 52 anos, D. João IV.

1772 - O Marquês de Pombal oficializa o ensino primário em Portugal, através Carta de Lei da Reforma dos Estudos Menores.

1854 - Nasce o norte-americano John Philip Sousa, maestro e compositor de música militar.

1860 - Abraham Lincoln vence as eleições Presidenciais dos Estados Unidos.

1869 - Disputa-se aquele que todos consideram ter sido o primeiro jogo de futebol americano da história entre a Rutgers University e os seus vizinhos da Princeton University.

1893 - Morre, com 53 anos, o compositor russo Pyotr Ilyich Tchaikovsky.

1913 - Mohandas Karamchand Gandhi, Mahatma Gandhi, é preso pela primeira vez, enquanto liderava uma marcha de mineiros indianos que trabalhavam na África do Sul.

1919 - Nasce, no Porto, a poetisa Sophia de Mello Breyner Andresen.

1921 - O Teatro Ginásio de Lisboa é destruído por um incêndio.

1929 - Morre, com 72 anos, o pintor Columbano Bordalo Pinheiro.

1936 - Guerra Civil de Espanha. Começa o cerco de Madrid, pelas forças falangistas de Franco. O Governo republicano muda-se para Valência.

1959 - É criado pelo Exército o Centro de Instrução de Operações Especiais de Lamego.

1962 - A Assembleia Geral das Nações Unidas aprova a aplicação de sanções económicas à África do Sul pela política de discriminação racial.

1968 - Começam, em Paris, conversações para a paz no Vietname.

1975 - Debate televisivo na RTP entre o líder do PS, Mário Soares, e o secretário-geral do PCP, Álvaro Cunhal. Soares acusa o chefe dos comunistas de querer instaurar uma nova ditadura no país. Cunhal que o considera o chefe da reação responde com uma frase que fica célebre: "Olhe que não, doutor, olhe que não...".

1979 - Demite-se o Governo iraniano. O primeiro-ministro Mahdi Bazargan é afastado por divergências com Ayatollah Khomeini.

1984 - Ronald Wilson Reagan é reeleito Presidente dos Estados Unidos.

- Três elementos da Polícia Secreta polaca confessam o assassínio do padre Jerzy Popieluszko.

1985 - O Presidente da República, general António Ramalho Eanes, dá posse ao X Governo Constitucional. Aníbal Cavaco Silva é primeiro-ministro.

1990 - Morre, com 64 anos, o ator e encenador português Carlos Wallenstein.

- A Hungria adere ao Conselho da Europa.

1992 - Morre, com 50 anos, o cavaleiro tauromáquico de origem austríaca Gustavo Zenkl.

1996 - A Croácia torna-se oficialmente o 40.º Estado membro do Conselho da Europa.

1997 - Mário Soares e Álvaro Cunhal discutem o futuro da União Europeia num programa de televisão, reeditando o debate de 1975.

2001 - O secretário da Defesa norte-americano Donald Rumsfeld revela que o Pentágono aumentou duas vezes e meia o número das equipas de forças especiais no Afeganistão.

2002 - Começa, em Lisboa, a demolição do Estádio José Alvalade, inaugurado a 10 de junho de 1956.

2003 - O grupo têxtil Melka anuncia o encerramento das duas últimas empresas em Portugal e vai deixar no desemprego 308 trabalhadores.

- A sonda espacial norte-americana Voyager 1, lançada 26 anos antes, chega ao fim do sistema solar, está situada a cerca de 13,5 mil milhões de quilómetros da Terra, ou seja 90 vezes a distância entre a Terra e o Sol, atingiu uma região chamada heliopausa, onde termina a influência solar.

2004 - Descarrilamento de um comboio em Ufton Nervet, nos arredores de Londres, Inglaterra, junto a passagem de nível, causa sete mortes e cerca de 57 pessoas ficam feridas.

2005 - Cerca de 1300 carros incendiados, dez polícias antimotim feridos e 312 pessoas detidas, em bairros suburbanos de diferentes regiões de França, no 11.º dia de violência.

2006 - A TAP chega a acordo com o grupo Espírito Santo Internacional para a compra da PGA - Portugália Airlines, por 140 milhões de euros e da participação desta na empresa de 'handling'Groundforce, por quatro milhões de euros.

- Um tribunal italiano condena a 10 anos de prisão um cidadão egípcio, tido pela justiça espanhola como um dos cérebros dos atentados de 11 de março em Madrid, por "associação criminosa com o terrorismo internacional".

- Os movimentos palestinianos Hamas e Fatah chegam a um princípio de acordo para a formação de um governo de unidade nacional que incluirá todos os grupos parlamentares e que não será liderado pelo atual primeiro-ministro Ismail Haniyeh.

2007 - O primeiro-ministro, José Sócrates, anuncia a ampliação dos cuidados do Serviço Nacional de Saúde, que integrará pela primeira vez programas nacionais de saúde oral, de vacina contra o cancro do colo do útero e de apoio à procriação medicamente assistida.

- Uma operação contra 20 alegados terroristas conduz à detenção de 15 suspeitos em Portugal, França, Itália e Reino Unido, segundo as várias autoridades envolvidas. A Eurojust, organismo de cooperação judiciária da União Europeia, afirma que a rede pan-europeia tem uma ligação clara à Al-Qaida e teria programado ataques terroristas em Itália, no Afeganistão, no Iraque e nos países árabes.

- A maioria do PS aprova no parlamento, com os votos contra de toda a oposição, o novo Estatuto do Aluno, que permite que os estudantes passem de ano sem frequentar as aulas, desde que sejam aprovados nas provas de recuperação.

2008 - A MTV atribui a título excecional o prémio "Lenda da música" a Paul McCartney, que com os Beatles colocou Liverpool no centro do mapa da música pop rock a partir dos anos 1960.

- Morre, com 84 anos, o pintor Raul da Costa Camelo. Em 1984, o Governo português condecorou-o com o grau de Oficial da Ordem do Infante D. Henrique e, em 1987, foi a vez do Governo de Paris o distinguir com o grau de Cavaleiro das Artes e das Letras.

2012 - Morre, com 98 anos, Marin Naydenov Minkov, Maxim, o mais velho líder religioso ortodoxo da Europa, patriarca da Igreja Ortodoxa búlgara.

- Morre, com 92 anos, Clive Robert Benjamin Dunn, Clive Dunn, ator britânico, famoso pelo papel de talhante na sitcom da BBC "Dad's Army".

2013 - Morre, com 92 anos, o ator brasileiro Jorge Dória.

2014 - O Tribunal Constitucional dá "luz verde" aos aumentos dos descontos para a ADSE e outros subsistemas de saúde do Estado, aprovados em maio, diploma cuja fiscalização tinha sido pedida pelo PCP, BE e PEV, em junho.

- Morre, com 79 anos, José Malaquias Pinela, um dos dirigentes sindicais que fez parte da fundação da CGTP-Intersindical.

2019 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecora, a título póstumo, a escritora e poeta Sophia de Mello Breyner Andresen com o Grande-Colar da Ordem de Sant'Iago da Espada, um alto grau concedido a chefes de Estado estrangeiros.

- Morre, com 82 anos, Robert Grahame Freeman, fotógrafo e realizador britânico, conhecido pelo seu trabalho com os Beatles.

2020 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, decreta novo estado de emergência, por 15 dias, a partir de 09 de novembro, para permitir medidas de contenção da covid-19.

2021 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga, com reservas, o decreto do parlamento de extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), remetendo a sua apreciação decisiva para posteriores decretos de execução do Governo.

- O deputado André Ventura é reeleito presidente do Chega com 94,78% dos votos, num universo de cerca de 20 mil militantes deste partido com capacidade eleitoral, enquanto o seu adversário, o empresário Carlos Natal, obteve 5,22%.

- Morre, com 75 anos, Raúl Rivero, poeta e jornalista dissidente cubano.

- Morre, com 64 anos, Terence Wilson, mais conhecido como Astro, músico britânico, ex-vocalista e membro fundador do grupo britânico UB40.

2024 - A conferência de presidentes do Parlamento Europeu aprova por maioria a indigitação de Maria Luís Albuquerque, de 57 anos, como comissária europeia para os Serviços Financeiros e a União das Poupanças e Investimentos.

2025 - O Presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., declara o estado de emergência no país, após o tufão Kalmaegi ter feito pelo menos 142 mortos e 127 desaparecidos.

- Morre, com 97 anos, James Watson, geneticista norte-americano que descobriu a estrutura do ADN (que armazena a informação genética de um ser vivo), galardoado com o Prémio Nobel da Medicina em 1962.

PENSAMENTO DO DIA

Desaprender oito horas por dia ensina os princípios Manoel de Barros (1916), poeta brasileiro

Este é o tricentésimo décimo primeiro dia do ano. Faltam 55 dias para o termo de 2026.