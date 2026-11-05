Pedro Rodrigues assinala arranque de obras no Cais Velho e no Pontão das Salinas no Porto Santo

O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, esteve esta quinta-feira no Porto Santo para assinalar o arranque da empreitada de Reabilitação Estrutural do Cais Velho e Recuperação do Pontão das Salinas, na cidade de Vila Baleira, uma intervenção que representa um investimento do Governo Regional superior a 5,2 milhões de euros, IVA incluído, e com prazo de execução de 540 dias.

“Mais do que uma obra de reabilitação, esta intervenção representa um compromisso com a preservação de um património secular, profundamente ligado à história e à identidade do Porto Santo,” destacou Pedro Rodrigues durante a visita ao local.

O Cais Velho e o Pontão das Salinas são referências incontornáveis da paisagem histórica de Vila Baleira e testemunhos da relação secular da população porto-santense com o mar. A sua recuperação assume, por isso, um significado que ultrapassa a dimensão infraestrutural, constituindo uma oportunidade para salvaguardar um legado que atravessa gerações.

“Há património que não se mede apenas pela sua idade ou pelas suas características arquitetónicas. Mede-se pela história que transporta, pelas gerações que o conheceram e pelo lugar que ocupa na identidade de uma comunidade. O Cais Velho e o Pontão das Salinas são parte integrante da história do Porto Santo e temos a responsabilidade de assegurar que este legado não se perde. Recuperar estas estruturas é também respeitar a memória do Porto Santo e dos porto-santenses", afirmou o Secretário Regional.

Uma intervenção estrutural de elevada exigência técnica

O projecto de execução contempla um conjunto de soluções de reforço e reabilitação destinadas a corrigir as patologias identificadas no Cais Velho e a assegurar melhores condições de conservação da infraestrutura.

Os trabalhos incluem a reparação estrutural dos pilares, a reabilitação do tabuleiro e das vigas, o tratamento das fissuras nas zonas degradadas e a proteção das fundações e sapatas.

Uma das operações de maior complexidade técnica será a intervenção nos pilares, que exige a criação de um ambiente seco para permitir a execução dos trabalhos. O procedimento envolve inspeção e preparação subaquática, instalação de uma ensecadeira com o apoio de mergulhadores e bombagem da água, seguindo-se uma inspeção estrutural detalhada e os trabalhos de reabilitação e reforço.

Pontão das Salinas recuperado na sua expressão arquitetónica original

A empreitada contempla igualmente, na sua Parte II, a recuperação integral do denominado Pontão das Salinas.

A solução prevista permitirá devolver à estrutura uma configuração arquitetónica muito próxima do seu aspecto original, não estando, contudo, prevista a reposição da sua anterior funcionalidade.

Trata-se de uma opção que privilegia a salvaguarda da memória arquitetónica e a preservação da imagem histórica desta estrutura na frente marítima de Vila Baleira.

A intervenção constitui, assim, um investimento na preservação de um património de referência da ilha, conciliando a recuperação de estruturas históricas com a necessidade de assegurar a sua conservação para as próximas gerações.