Pedras condicionam trânsito na Estrada da Eira do Serrado
Queda de blocos deixou apenas uma faixa transitável na zona da Estrela
A queda de pedras de alguma dimensão para a Estrada da Eira do Serrado, em Santo António, está a condicionar a circulação rodoviária, deixando apenas uma faixa transitável.
O alerta foi dado pelas 07h19 deste domingo, na proximidade da zona da Estrela.
Os Bombeiros Sapadores do Funchal mobilizaram para o local dois elementos, apoiados por uma viatura, para acompanhar a ocorrência.
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