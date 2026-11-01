Pedras condicionam trânsito na Estrada da Eira do Serrado

A queda de pedras de alguma dimensão para a Estrada da Eira do Serrado, em Santo António, está a condicionar a circulação rodoviária, deixando apenas uma faixa transitável.

O alerta foi dado pelas 07h19 deste domingo, na proximidade da zona da Estrela.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal mobilizaram para o local dois elementos, apoiados por uma viatura, para acompanhar a ocorrência.