Pelo menos 20 pessoas, incluindo quatro militares, morreram durante a operação que levou à captura do narcotraficante conhecido como "Chapo Isidro", na sexta-feira, anunciou o Governo mexicano.

"Neste confronto, morreram 16 presumíveis criminosos", declarou o secretário da Defesa, Ricardo Trevilla, durante a conferência de imprensa diária da Presidente mexicana, Claudia Sheinbaum.

O responsável explicou que o balanço inicial divulgado pelas autoridades militares na madrugada de sábado apontava para sete suspeitos mortos, mas que outros nove corpos foram posteriormente encontrados.

"Os restantes foram encontrados mais tarde", precisou Trevilla, confirmando igualmente a morte de quatro militares durante a operação.

A captura de "Chapo Isidro" representa um novo desenvolvimento no combate às organizações de narcotráfico que operam no México, responsáveis por redes de produção e distribuição de drogas destinadas, nomeadamente, ao mercado norte-americano.

A operação, denominada "Centella", decorreu no município de Guasave, no estado de Sinaloa, e envolveu 371 militares e 14 aeronaves, incluindo unidades de forças especiais do Exército e da Guarda Nacional, que localizaram e cercaram a residência onde se encontrava "Chapo Isidro".

A detenção desencadeou confrontos com homens armados que tentaram impedir a retirada do narcotraficante, recorrendo a metralhadoras de calibre pesado, ataques contra helicópteros e bloqueios de estradas com veículos incendiados.

As autoridades detiveram oito suspeitos, incluindo familiares e colaboradores próximos do narcotraficante, e apreenderam armas, explosivos e 17 veículos.

As operações das forças de segurança mexicanas contra líderes de redes de crime organizado têm frequentemente provocado confrontos armados, devido à capacidade militar e ao poder territorial de algumas organizações criminosas.

A violência associada ao narcotráfico constitui um dos principais desafios de segurança enfrentados pelo Governo de Claudia Sheinbaum, num contexto de pressão dos Estados Unidos para reforçar o combate ao tráfico de droga através da fronteira comum.