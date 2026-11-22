Pelo menos duas pessoas morreram num ataque russo durante a noite contra um prédio residencial a norte de Kiev, que ficou parcialmente destruído, segundo um balanço atualizado hoje pelas autoridades ucranianas.

A Rússia intensificou os ataques contra a capital ucraniana nos últimos seis meses, aumentando os receios de que o inverno que se aproxima seja o mais difícil desde o início da guerra.

"Na sequência do ataque russo contra um prédio de cinco andares na região de Kiev, duas pessoas morreram, incluindo um jovem de 18 anos", indicaram os serviços de emergência ucranianos nas redes sociais, acrescentando que "quatro pessoas, entre as quais uma criança, ficaram feridas".

O balanço foi confirmado pelo chefe da administração militar da região de Kiev, Tymour Tkatchenko.

Segundo os serviços de emergência, 11 pessoas continuavam desaparecidas na manhã de hoje, prosseguindo as operações de busca entre os escombros.

O primeiro-ministro ucraniano, Serguiï Koretsky, tinha anunciado anteriormente que um drone russo atingira um "prédio residencial de cinco andares" na noite de sábado para domingo, "quando os moradores ainda dormiam".

No local, jornalistas da agência France-Presse (AFP) observaram um prédio com a fachada completamente destruída e acompanharam os trabalhos das equipas de socorro, que removiam uma grande quantidade de destroços com recurso a uma escavadora, enquanto equipas cinotécnicas procuravam possíveis vítimas soterradas.

Na quinta-feira, o Presidente russo, Vladimir Putin, tinha avisado que a Rússia iria responder aos recentes ataques ucranianos contra a ponte da Crimeia, prometendo represálias "ainda mais dolorosas do que aquilo que o regime de Kiev fez à ponte".

No dia seguinte, Moscovo lançou uma vaga de ataques com drones e mísseis contra a Ucrânia, provocando 11 mortos, sete dos quais na capital.