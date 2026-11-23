José Jarimba e João Jardim venceram, pela segunda vez consecutiva, o Memorial Pedro Paixão, iniciativa que distingue a dupla mais espectacular na classificativa de abertura 'Porto Santo Line', através de uma votação online dirigida ao público.

A dupla, que participou ao volante de um Toyota Starlet, reuniu 33,7% dos votos, garantindo o primeiro lugar nesta competição promovida pelo Clube Automobilístico 100 à Hora da Madeira.

Na segunda posição ficaram Rodrigo Gouveia e David Freitas, em BMW E36, com 27,1% dos votos, enquanto António Dias e Inessa Tushkanova, em VW Polo GTi R5, alcançaram o terceiro lugar, com 12,9%.

O Memorial Pedro Paixão foi criado em homenagem ao piloto Pedro Paixão, que morreu num acidente de viação em Junho de 2022.

Os resultados da votação e as informações relativas à iniciativa estão disponíveis nos canais oficiais do Clube Automobilístico 100 à Hora da Madeira.