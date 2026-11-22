Já foram retiradas cerca de 20 carrinhas de caixa aberta carregadas de madeira da Praia Formosa. Mas basta olhar para a extensão de troncos espalhados pelo calhau para perceber que o trabalho está longe de terminar.

A passagem da depressão Charles deixou uma paisagem difícil de reconhecer numa das praias mais frequentadas da Madeira.

Foto Rui Silva/ASPRESS

Há troncos de todas as dimensões, alguns tão pesados que só podem ser removidos com recurso a maquinaria. E há zonas onde os camiões simplesmente não conseguem chegar.

O cenário impressiona até quem está habituado a lidar com as consequências do mau tempo. Marília Andrade, da Frente MarFunchal, garante que não há memória de uma acumulação tão significativa de madeira.

Praia Formosa coberta de troncos e detritos após passagem da depressão Charles A Praia Formosa, no Funchal, apresenta, esta manhã, um cenário ainda marcado pela acumulação de grandes quantidades de detritos junto ao mar, na sequência da passagem da depressão Charles pela Região.

O meu encarregado está lá há quase 20 anos e não se lembra de nenhum ano em que tenha aparecido tanta madeira.

Foto Rui Silva/ASPRESS

Desde a passagem da depressão Charles, já foram realizadas três operações de limpeza, com prioridade para a recolha de plásticos, ferros e pneus.

Quanto à madeira, a solução terá de envolver diferentes entidades, associações, voluntários e a própria população. A Frente MarFunchal incentiva, inclusivamente, quem precisar de lenha ou de troncos para construir presépios de Natal a aproveitar o material acumulado.