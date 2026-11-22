Praia Formosa continua mergulhada num mar de madeira
Depressão Charles deixou um cenário sem precedentes. A remoção da madeira poderá prolongar-se durante um ano. Veja as imagens.
Já foram retiradas cerca de 20 carrinhas de caixa aberta carregadas de madeira da Praia Formosa. Mas basta olhar para a extensão de troncos espalhados pelo calhau para perceber que o trabalho está longe de terminar.
A passagem da depressão Charles deixou uma paisagem difícil de reconhecer numa das praias mais frequentadas da Madeira.
Há troncos de todas as dimensões, alguns tão pesados que só podem ser removidos com recurso a maquinaria. E há zonas onde os camiões simplesmente não conseguem chegar.
O cenário impressiona até quem está habituado a lidar com as consequências do mau tempo. Marília Andrade, da Frente MarFunchal, garante que não há memória de uma acumulação tão significativa de madeira.
Praia Formosa coberta de troncos e detritos após passagem da depressão Charles
A Praia Formosa, no Funchal, apresenta, esta manhã, um cenário ainda marcado pela acumulação de grandes quantidades de detritos junto ao mar, na sequência da passagem da depressão Charles pela Região.
O meu encarregado está lá há quase 20 anos e não se lembra de nenhum ano em que tenha aparecido tanta madeira.
Desde a passagem da depressão Charles, já foram realizadas três operações de limpeza, com prioridade para a recolha de plásticos, ferros e pneus.
Quanto à madeira, a solução terá de envolver diferentes entidades, associações, voluntários e a própria população. A Frente MarFunchal incentiva, inclusivamente, quem precisar de lenha ou de troncos para construir presépios de Natal a aproveitar o material acumulado.
Não podemos esperar que aquela quantidade de madeira desapareça das praias numa semana. Isto é um esforço complexo, vai durar provavelmente o ano inteiro.