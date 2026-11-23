A Polícia de Segurança Pública (PSP) realiza a partir de hoje a operação "Violência Fica à Porta" que visa sensibilizar a comunidade para a violência doméstica e para a importância de denunciar este tipo de crime.

Em comunicado, a força de segurança refere que através desta operação, que termina na sexta-feira, a PSP associa-se ainda ao Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres, que se assinala na quarta-feira.

O objetivo é, segundo o PSP, "alertar para os casos de (qualquer tipo de) violência contra as mulheres, nomeadamente casos de abuso sexual, assédio, maus-tratos físicos e psicológicos".

Na nota, a PSP apela à denúncia de qualquer tipo de violência, tanto na qualidade de vítima como de testemunha, "ressalvando que estes comportamentos são intoleráveis e que interferem com o livre arbítrio das vítimas, provocando-lhes muitas vezes sentimento de culpa".

"Estes crimes não são apenas um problema das mulheres, mas sim de todos", sublinha a PSP, lembrando que "quanto mais precoce for esta denúncia, mais célere será a resposta no sentido de proteger e zelar pela segurança das vítimas".

No âmbito da operação, a força de segurança vai realizar ações de sensibilização junto da sociedade civil, com especial foco na problemática da violência doméstica.

A PSP vai também promover contactos individuais de prevenção criminal com vítimas deste crime e os seus familiares, "priorizando a monitorização e acompanhamento presencial dos casos que envolvam vítimas sinalizadas como estando em situação de risco elevado e que continuam a partilhar o domicílio com o agressor".

A força de segurança recorda que "sendo a maioria dos crimes de violência doméstica praticada contra mulheres, existem outras tipologias para além da conjugal e filioparental, igualmente relevantes e eventualmente subdenunciadas".

"Nesta categoria enquadram-se os crimes de assédio (sexual e moral, dentro ou fora do trabalho) e de devassa da vida privada, nos quais se inserem situações como a partilha não consentida de conteúdos íntimos (fotografias, vídeos, troca de mensagens de teor explícito)", realça.

A PSP sublinha que "estes conteúdos são utilizados para ameaçar as vítimas ou coagi-las a fazer aquilo que os agressores pretendem, acabando por ser partilhados nas redes sociais ou com outras pessoas quando não veem cumpridos os seus intentos".

Os casos de adulteração de bebidas e de perseguição ('stalking') também se enquadram neste tipo de crime.

As denúncias podem ser feitas de forma presencial, em qualquer esquadra da PSP, ou através do email [email protected].

Segundo dados mais redentes da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG), 20 pessoas morreram vítimas de violência doméstica nos primeiros nove meses do ano, menos uma do que no período homólogo de 2025, enquanto as ocorrências participadas às autoridades aumentaram 28% entre o primeiro e o terceiro trimestres.

Os dados indicam que entre janeiro e setembro de 2026 foram assassinadas 16 mulheres, três crianças e um homem em contexto de violência doméstica.

Os dados revelam que, apesar da ligeira diminuição do número de homicídios face aos primeiros nove meses de 2025, quando morreram 21 pessoas, as ocorrências participadas à PSP e à GNR têm vindo a aumentar de trimestre para trimestre.

Entre janeiro e março, as autoridades contabilizaram 6.949 ocorrências, número que subiu para 7.871 no segundo trimestre e atingiu 8.814 entre julho e setembro, o valor trimestral mais elevado desde 2022.