A associação de desenvolvimento local Terras do Vale e da Serra foi apresentada publicamente no Curral das Freiras, três meses após a sua constituição. O presidente, Orlando Ornelas, anunciou como primeira iniciativa a reactivação da delegação da Associação de Agricultores da Madeira na freguesia. Ao DIÁRIO, o vice-presidente desta entidade, Aleixo Camacho, apontou Janeiro de 2027 para a abertura, estando ainda por acertar os últimos detalhes.

Criada por iniciativa de empresários e comerciantes, a Terras do Vale e da Serra tem um plano de actividades para 2027 e uma estratégia para os próximos três anos, com intervenção na agricultura, no desenvolvimento local, no turismo e na área social. Orlando Ornelas apontou a perda de mais de 40% da população entre 1970 e 2021 como uma das razões para a criação da associação.

No turismo, o presidente da instituição defendeu que as visitas se devem traduzir em mais receita para o comércio local. "Queremos que permaneçam mais tempo, conheçam melhor o território e contribuam mais para a economia local", afirmou, ontem à tarde, no centro cívico local.

Na apresentação, Dina Silva manifestou o apoio da Junta à colectividade e disponibilzou uma sede para a nova colectividade de direito privado. Por outro lado, o gestor regional do PEPAC, Marco Gonçalves, em representação da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, destacou o papel que a associação pode ter na regularização de terrenos agrícolas e no acompanhamento de candidaturas a apoios.

Para o presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Celso Bettencourt, anunciou a construção de 12 habitações à entrada da freguesia, destinadas a famílias da localidade, e adiantou que está a ser preparado um projecto para mais nove fogos.

O autarca voltou a reivindicar um acesso rodoviário alternativo que ligue o Curral das Freiras à sede do concelho. Nesse sentido, admitiu que a obra possa não avançar durante a sua governação, mas garantiu que continuará a defendê-la. "Quanto mais nos calarmos, mais tempo vai demorar a chegar", afirmou.