Sobe para oito número de mortos após colapso de prédio em Nova Iorque

O número de vítimas mortais após o desabamento de um edífico no distrito nova-iorquino do Brooklyn, nos Estados Unidos, subiu para oito, anunciaram as autoridades locais, que dão ainda conta de 19 feridos.

À medida que prosseguem as operações de socorro, dificultadas pela forte chuva que cai sobre Nova Iorque, os bombeiros retiraram mais dois corpos dos escombros, elevando assim o balanço de vítimas mortais, que anteriormente se cifrava em seis.

Entre os 19 feridos, três são bombeiros e quatro encontram-se em estado grave, acrescentaram as equipas de socorro.

Cerca de 250 bombeiros participam nas operações de resgate, recorrendo a ferramentas de corte e a cães treinados para localizar pessoas sob os destroços.

A comissária do Corpo de Bombeiros, Lillian Bonsignore, garantiu que os bombeiros continuariam a trabalhar sob a chuva, se fosse necessário, apesar das equipas de resgate estarem a realizar trabalhos perigosos, acrescentou.

Uma mulher grávida foi retirada com vida na noite de quarta-feira, depois de os socorristas abrirem uma passagem entre os destroços, tendo sido transportada para um hospital.

Um dos moradores do edifício, Anderson Velez, contou ao jornal New York Post que estava a trabalhar quando recebeu uma chamada da mulher, que se encontrava no interior com os dois filhos, de dois e sete anos, quando ocorreu o desabamento.

Velez afirmou ter sabido mais tarde que a mulher e as crianças tinham sido retiradas dos escombros com vida.

O presidente da Câmara de Nova Iorque, Zohran Mamdani, descreveu a operação de resgate como extremamente difícil, devido à instabilidade dos destroços e à existência de espaços perigosos sob os escombros.

Mamdani escreveu na rede social X, que "não há palavras para uma perda dessa magnitude", apresentando as suas condolências.

A causa do desabamento está a ser investigada.

O edifício, com três andares e espaços comerciais no rés do chão e apartamentos nos pisos superiores, desabou na tarde de quarta-feira, junto a um terreno onde decorriam trabalhos de construção.

Parte dos destroços caiu para dentro da escavação, formando uma grande pilha de madeira e tijolos.

O edifício ao lado, que partilhava uma parede com a estrutura que ruiu, permaneceu de pé, mas ficou com uma das paredes destruída, deixando divisões interiores expostas.

De acordo com os registos do edifício recolhidos pelo referido meio, o imóvel afetado foi construído em 1930 e abrigava quatro habitações.

O Departamento de Edifícios da cidade de Nova Iorque tinha emitido, no passado mês de março, uma ordem de paralisação das obras de demolição no terreno contíguo, impondo uma multa de 10.000 dólares (9.000 euros) à propriedade, após constatar que a estrutura existente tinha sido completamente derrubada sem as licenças exigíveis.

O responsável municipal pela fiscalização dos edifícios, Ahmed Tigani, afirmou que os trabalhadores estavam a escavar o terreno vizinho para construir um novo edifício quando ocorreu o desabamento.

Em julho passado, um arranha-céu em renovação, caiu em Manhattan, levando à evacuação de várias ruas no centro da cidade em pleno horário de pico, contudo, não houve registo de vítimas.