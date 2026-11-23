Uma menina a seguir um coelho branco e a cair num mundo onde pouca coisa fazia sentido. As regras mudavam a meio do jogo, as conversas perdiam o significado e uma rainha resolvia qualquer contrariedade aos gritos, mandando cortar cabeças.

Parece familiar e atual. Mas foi há mais de 160 anos que Lewis Carroll imaginou este mundo.

Quase ninguém parecia estranhar o absurdo. À exceção de Alice, que questionava. Volto a ela, agora. Porque as suas perguntas continuam incómodas, necessárias e, mais do que nunca, urgentes.

O reencontro aconteceu quando o livro me chegou às mãos: As Aventuras de Alice no País das Maravilhas e do Outro Lado do Espelho, numa edição da Bertrand ilustrada pelo estúdio MinaLima. É de uma beleza extraordinária. A capa azul, os desenhos dourados, as páginas que se desdobram. Surpresas para os dedos, não apenas para os olhos. Um livro que nos pede tempo e presença num quotidiano habituado a correr à velocidade de um simples e habitual scroll no telemóvel.

Depois de o abrir, foi Alice quem me prendeu. «Quem sou eu?» A pergunta surge quando já cresceu e encolheu tantas vezes que perdeu as referências. Todos parecem saber como deve comportar-se. Ela não. E ainda bem. Esta inquietação continua a soar tão familiar que chega a doer.

Quantas crianças ouvem que são demasiado irrequietas, sensíveis, curiosas? Quantas calam uma pergunta porque o adulto está com pressa, porque a aula tem de avançar, porque «é assim e pronto»? Há crianças que temem errar antes de descobrirem o prazer de aprender. E adultos que confundem ensinar com mandar, autoridade com intimidação e respeito com silêncio. É preciso desenhar e reconhecer limites. Mas não se faz à custa de exigir submissão. Isso não é respeito, é medo. Uma criança que pergunta pode estar apenas a tentar compreender. Nenhuma deveria precisar de ter medo para aprender. Aliás, com medo o cérebro congela e não aprende. É ciência.

Mais adiante, Alice cruza-se com uma Rainha de Copas que vocifera ordens como se o volume da voz lhe conferisse razão. Também nós nos habituámos a ver confundir autoridade com verdade e convicção com conhecimento. E calamo-nos. Discordar dá trabalho, acarreta consequências e pode deixar-nos sozinhos. O absurdo sobrevive, em larga medida, graças àqueles que o reconhecem mas preferem não o contrariar. No desfecho, porém, Alice percebe que aquelas figuras ameaçadoras são apenas cartas de jogar: fora o medo a dar-lhes um tamanho que nunca possuíram.

No jornalismo, profissão que exige o exercício diário da dúvida metódica, uma pergunta consciente muda o rumo de uma entrevista. Às vezes basta um «como sabe?» ou «quem o confirma?». Para separar factos de opiniões, não para humilhar.

Duvidar de tudo, por sistema, não é pensamento crítico, ao contrário do que muitos querem fazer parecer. Pensar exige trabalho: escutar, verificar, comparar e reconhecer quando estamos errados.

Hoje, um vídeo de poucos segundos chega para condenar alguém, uma difamação repetida passa a ser tomada como verdade e um título transforma-se em certeza absoluta. A pressa em tomar partido sobrepõe-se à vontade de compreender. Confundimos estar informados com ter uma opinião pronta, tratamos quem discorda como um inimigo e exigimos liberdade de expressão enquanto recusamos a responsabilidade que ela acarreta.

Há ainda o Gato de Cheshire. Quando Alice lhe pergunta que caminho deve seguir, ele responde que depende do lugar aonde quer chegar. E nós, quantas vezes seguimos os outros por medo ou necessidade de pertencer? E quantas das nossas convicções são realmente nossas? Repetimos ideias sobre as quais nunca refletimos, defendemos posições que herdámos e chamamos liberdade à possibilidade de escolher entre caminhos que alguém traçou antes de nós.

Por estes dias, com o Natal à porta, volto a um ritual antigo cá de casa: oferecer livros. Gosto de escolher cada um e escrever uma dedicatória. Também eu regresso a livros que li noutra idade e encontro neles coisas que antes não via, ou novos significados. Gosto de ser invadida pelo espanto. Preciso disso. Faço dessas leituras barómetro de evolução mental e espiritual. E este livro, em particular, lembra-me que a curiosidade precisa de espaço. Às vezes nasce de uma página inesperada, de uma criança que pergunta «porquê?» pela quinta vez.

Em Do Outro Lado do Espelho, a Rainha Branca fala de acreditar em seis coisas impossíveis antes do pequeno-almoço. A imaginação permite-nos pensar que aquilo que existe não é a única possibilidade, e que existem, na verdade, infinitas possibilidades. É isso que quero oferecer diariamente às minhas filhas, e aos meus: a liberdade de discordar, inclusive de mim, a curiosidade para escutar quem pensa de outra maneira, a coragem de mudar de opinião perante os factos. Não quero que tenham sempre razão. Quero que saibam sempre procurar. Essa é a herança: não certezas para repetir, mas perguntas para construir respostas que gerem vidas com significado e presença.

Alice caiu numa toca de coelho e encontrou um mundo onde quase todos aceitavam o absurdo. Não precisamos de cair em lado nenhum. Basta olhar à nossa volta. Quantas vezes reconhecemos o absurdo, sabemos que está errado e escolhemos continuar a fazer parte dele?

E por isso este livro lindíssimo, com cheiro a sabedoria, lento e tátil me tenha sabido a refúgio e a aviso. Num tempo em que tantos gritam como a Rainha de Copas e tantos outros baixam a cabeça para evitar o conflito, continuar a fazer perguntas simples, e exigir respostas honestas, continua a ser a única forma de não deixarmos que um baralho de cartas mande na nossa realidade.

«Quem sou eu? Ah, esse é o grande enigma», disse Alice. «Eu sei quem eu era quando me levantei esta manhã, mas acho que já mudei várias vezes desde então», lembrou.

O verdadeiro perigo nunca esteve nas crianças que fazem perguntas demais. Está nos adultos que deixaram de as fazer.