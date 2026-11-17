A Presidente do México e o primeiro-ministro do Canadá, países com tensões comerciais com os Estados Unidos, concordaram hoje em ampliar as relações bilaterais numa reunião em Shenzhen, na China, anunciou a presidência mexicana.

A reunião entre Claudia Sheinbaum e Mark Carney realizou-se no âmbito da cimeira do Fórum de Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC).

"Estamos muito avançados no plano de ação que estabelecemos há pouco mais de um ano", escreveu Sheinbaum nas redes sociais, após a reunião com Carney.

"Temos uma extraordinária relação com o Canadá e acordámos ampliá-la no futuro", acrescentou a líder mexicana, citada pela agência espanhola EFE.

A presidência mexicana não detalhou os assuntos abordados nem anunciou novos compromissos concretos, além da vontade expressa pela chefe de Estado de aprofundar os laços bilaterais.

Os dois países são membros do Tratado entre o México, os Estados Unidos e o Canadá (T-MEC), que regula parte das trocas comerciais e está pendente de renovação.

O encontro ocorreu num contexto de tensões comerciais do México e do Canadá com os Estados Unidos, devido à imposição de tarifas aduaneiras pelo Presidente Donald Trump.

Sheinbaum também se reuniu hoje em Shenzhen com o Presidente chinês, Xi Jinping, a quem transmitiu o interesse em reforçar a cooperação comercial, os investimentos e os intercâmbios tecnológicos.

A Presidente mexicana explicou que não planeia reunir-se com Trump, que também participará na APEC, embora tenha deixado a porta aberta para um encontro durante a cimeira do G20, em dezembro, nos Estados Unidos.

Carney manteve um encontro com Xi, no qual ambos os países acordaram ampliar determinadas medidas de alívio de taxas para produtos canadianos e chineses.

A reunião de líderes das 21 economias da APEC vai decorrer na quarta e na quinta-feira, em Shenzhen, cidade próxima de Hong Kong, sob a presidência da República Popular da China.