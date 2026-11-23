A Madeira e os Açores deverão beneficiar, em 2027, de mais 289 toneladas de quota de atum-patudo, na sequência do aumento da quota portuguesa decidido pela Comissão Internacional para a Conservação dos Tunídeos do Atlântico (ICCAT).

A quota atribuída a Portugal passa de 2.856 para 3.196 toneladas, um acréscimo de 340 toneladas, das quais cerca de 85% deverão beneficiar as duas Regiões Autónomas, que representam aproximadamente a mesma proporção da utilização da quota nacional.

O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, congratulou-se com a decisão, considerando que representa "um resultado muito positivo para as pescas nacionais", em particular para a Madeira e os Açores.

O governante, citado em comunicado, destacou o trabalho desenvolvido pela Região na defesa dos interesses dos pescadores madeirenses junto das instâncias internacionais, sublinhando a importância da participação regional nos fóruns onde são discutidas e decididas as quotas de pesca.

Para Nuno Maciel, esta decisão demonstra a importância de a Madeira estar representada nestes processos de negociação, de forma a defender as especificidades da pesca regional e reivindicar melhores condições para os profissionais do sector.

O secretário regional reafirmou ainda o compromisso do Governo Regional com a defesa dos pescadores e a valorização da actividade piscatória, através de uma intervenção junto das entidades nacionais e internacionais.

O aumento representa um crescimento de cerca de 11,9% na quota portuguesa de atum-patudo (Thunnus obesus) para 2027.