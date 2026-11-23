O número de desempregados inscritos nos serviços de emprego da Região Autónoma da Madeira aumentou 3,6% em Outubro, atingindo 5.184 pessoas, mais 178 do que no mês anterior. Em contrapartida, as ofertas de emprego disponíveis diminuíram 24,4% face ao mesmo período de 2025, segundo os dados divulgados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

Apesar do agravamento mensal, o desemprego registado na Madeira continua abaixo dos valores de há um ano. Em Outubro de 2025, estavam inscritos 5.507 desempregados, pelo que a redução homóloga foi de 323 pessoas, equivalente a 5,9%.

A evolução acompanha a tendência nacional de crescimento mensal do desemprego, embora com maior intensidade na Madeira. No conjunto do País, estavam inscritos 274.730 desempregados no final de Outubro, mais 2.746 do que em Setembro, correspondendo a um aumento de 1%. Em termos homólogos, a diminuição nacional foi de 7,7%, superior à registada na Região.

A Madeira apresentou, contudo, a segunda maior redução homóloga entre as sete regiões consideradas pelo IEFP, apenas ultrapassada pelo Norte, onde o desemprego recuou 14,3%. Seguiram-se o Centro (-4,7%), os Açores (-4,6%), o Algarve (-3,3%), Lisboa e Vale do Tejo (-2,8%) e o Alentejo (-1,1%).

No confronto com Setembro, o aumento de 3,6% na Madeira foi igualmente superior ao dos Açores (+0,4%). As maiores subidas mensais verificaram-se no Algarve (+23,4%) e no Alentejo (+6,8%), enquanto o Norte foi a única região onde o desemprego diminuiu (-1,2%).