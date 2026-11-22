O grave acidente ocorrido pelas 11h00 deste domingo na Via Rápida, no sentido Ribeira Brava - Machico, está em vias de resolução, uma vez que a estrada está reaberta parcialmente.

No local estiveram pelo menos duas ambulâncias dos Bombeiros Voluntários Madeirenses e da Cruz Vermelha Portuguesa, além de carro de desencarceramento, da concessionária e da PSP.

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Para já desconhecemos a gravidade dos ferimentos.

As duas filas de trânsito quase totalmente paradas - excepção a quem pôde sair antes - começam agora a movimentar-se, tendo chegado à zona dos Viveiros, tendo chegado a mais de 3 km de extensão.