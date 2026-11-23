A primeira cria de lobo-marinho observada este ano na Madeira, nas ilhas Desertas, recebeu o nome de 'Madeira Ocean', numa homenagem ao programa que reúne entidades regionais e parceiros internacionais em torno da investigação e conservação do património marinho do arquipélago, informou a Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura em comunicado.

A atribuição do nome enquadra-se no acompanhamento da população de lobos-marinhos (Monachus monachus) e pretende simbolizar a ligação entre a recuperação desta espécie emblemática e o trabalho desenvolvido para a protecção dos ecossistemas marinhos da Região.

O secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, considera que cada nascimento representa a continuidade do trabalho de conservação desenvolvido ao longo dos anos e uma perspectiva de recuperação da espécie. "Cada nascimento de um lobo-marinho é o afirmar de uma capacidade e de um trabalho que vem de trás. É, ao mesmo tempo, uma esperança de continuada recuperação, uma esperança de continuarmos a melhorar aquilo que fazemos", afirmou.

O governante sublinha também que a escolha do nome Madeira Ocean reflecte os objectivos do programa, nomeadamente reforçar a protecção dos mares da Região e aprofundar a literacia marinha.

A recuperação do lobo-marinho na Madeira é apontada como um dos exemplos relevantes de conservação da natureza na Região. Em 1988, a população era constituída por apenas oito animais, número que actualmente ultrapassa os 30 indivíduos, com um aumento também do número de fêmeas reprodutoras.

Se anteriormente se registava, por vezes, apenas uma cria de dois em dois anos, actualmente a média situa-se entre quatro e cinco crias anuais. Apesar da evolução positiva, a recuperação da espécie continua a enfrentar desafios, sobretudo nas ilhas Desertas, consideradas o último refúgio do lobo-marinho na Madeira. A instabilidade marítima durante a época de reprodução e a elevada mortalidade juvenil tornam particularmente exigentes os primeiros meses de vida das crias.

A protecção do habitat e o acompanhamento permanente da população são, por isso, considerados fundamentais para assegurar a continuidade da recuperação da espécie.

Entre as medidas implementadas ao longo das últimas décadas está a proibição das redes de emalhar, identificadas como uma das causas de mortalidade dos animais, acompanhada por um trabalho de sensibilização junto dos pescadores, recolha dessas redes e disponibilização de artes de pesca alternativas e equipamentos de apoio às embarcações.

O envolvimento da comunidade é igualmente considerado determinante para a conservação do lobo-marinho, uma espécie que mantém uma forte ligação à população madeirense e que tem contribuído para sensibilizar a sociedade para a importância da protecção da natureza e do oceano.

Eduardo Jesus alerta para comportamentos que podem prejudicar os animais, nomeadamente alimentá-los ou permanecer na água quando estes se encontram em zonas balneares, situações que podem favorecer a habituação à presença humana e comprometer o seu comportamento natural.

O responsável defende que o lobo-marinho pode continuar a ser um importante instrumento de sensibilização para a literacia do oceano, reforçando a necessidade de uma convivência responsável com a espécie.

Formalizado em Maio de 2026, o Programa Madeira Ocean resulta de uma parceria entre o Governo Regional, a Fundação Oceano Azul, a ARDITI – Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação – e a National Geographic Society, através do programa Pristine Seas.

Com uma duração de quatro anos, o programa pretende apoiar a avaliação, gestão e reforço da Rede de Áreas Marinhas Protegidas da Região, através da produção de conhecimento científico, da capacitação e do envolvimento público.

A primeira Expedição Científica Madeira Ocean decorreu entre 2 e 28 de Outubro, envolvendo equipas científicas e parceiros regionais, nacionais e internacionais em trabalhos de caracterização dos ecossistemas marinhos da Madeira, Porto Santo e ilhas Desertas.