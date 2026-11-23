A antecipação do pagamento das pensões da Segurança Social, com direito a um bónus, marca o principal destaque generalista da imprensa desta segunda-feira, 23 de Novembro de 2026. Num país com cada vez mais reformados, importa referir que vão receber a prestação mais cedo, a 7 de Dezembro, enquanto noutros temas a política, a justiça, a habitação e os efeitos das alterações climáticas também ganham espaço nas manchetes. Na imprensa desportiva, o triunfo do Benfica frente ao Torreense, com Prestianni em evidência, domina a actualidade, num dia marcado ainda pela morte de um adepto nas bancadas e pela preparação do FC Porto para o duelo europeu com o Feyenoord.

No Correio da Manhã, os reformados da Segurança Social são o principal destaque, com a antecipação do pagamento das pensões para 7 de Dezembro e a atribuição de um bónus. A convenção do Chega, com André Ventura a insistir na remigração, a investigação do Ministério da Educação a notas de Educação Física e a redução do ruído para 35 mil pessoas na sequência de alterações nas descolagens do aeroporto de Lisboa completam os principais temas. O jornal destaca ainda a recuperação das barragens devido às tempestades, a fuga de um suspeito no Brasil, a morte de um sacristão durante uma missa e a actualidade desportiva, com o Benfica a vencer o Torreense e o FC Porto sob pressão antes do clássico.

O Público aposta na prevenção da reincidência de homicídios nas prisões, através de um projecto-piloto, abrindo uma edição, que dá também destaque à violência na Cisjordânia durante a apanha da azeitona e ao fim da COP31 sem acordo, com o veto da União Europeia em evidência. A cobertura da falta de médicos de família, mesmo sem mais imigrantes, a reflexão sobre o papel do crítico literário na Gulbenkian e uma entrevista a Andrew Scott, sobre idadismo, completam a edição. André Ventura surge igualmente em destaque, com a intenção de afastar o ressentimento e afirmar o Chega como projecto de governo.

O Jornal de Notícias fala da utilização de drones para apanhar ladrões de cemitérios, sem autorização judicial, numa edição em que o sector agrícola aponta para a segunda maior colheita de azeite de sempre, apesar das margens de rentabilidade curtas. A vitória do Benfica sobre o Torreense, que garante a presença nos oitavos-de-final da Taça de Portugal, a intenção de Anadia colocar no mercado 30% das casas vagas, o aumento das quotas de pesca de tamboril e linguado e o encerramento da COP sem acordo sobre os combustíveis fósseis marcam a edição. O jornal destaca ainda a estabilização de uma encosta em Manteigas, que poderá demorar um ano, e uma entrevista sobre a regionalização.

No Diário de Notícias são as agressões nas escolas que estão em destaque, com os directores a pedirem a divulgação pública das medidas aplicadas aos alunos. O jornal aborda também a falta de percepção das empresas sobre o talento que já têm nos seus quadros, numa entrevista ao CEO da Factorial, e a ambição de André Ventura de chegar a primeiro-ministro. A campanha eleitoral em Espanha, o reforço da equipa judicial que trata dos processos da AIMA, a decisão sobre o alívio fiscal nos combustíveis, a discussão sobre o genocídio em Myanmar e a música de João Gil completam a edição, que destaca ainda o 8.º título de Marc Márquez no MotoGP.

No Negócios, a redução do prazo entre concursos públicos e adjudicações abre a edição, que acompanha também as dúvidas sobre o futuro do aeroporto de Lisboa e a perda de protagonismo da TAP no Norte, numa entrevista ao presidente do Turismo do Porto. A aprovação de um quarto das propostas socialistas no Orçamento do Estado para 2027, a pressão da banca para acelerar o licenciamento e a construção de habitação, as mudanças na gestão de 300 empresas de média dimensão e a avaliação negativa dos ministros da Administração Interna e da Saúde são outros dos temas. A Inteligência Artificial na análise de dados financeiros e as oportunidades de poupança e rendimento extra na Black Friday fecham os destaques.

O Jornal Económico fala do impacto do IVA zero nos alimentos nas contas públicas, que levará o excedente a um défice de 0,2%, é o principal destaque. O jornal aborda também as críticas dos senhorios ao Parlamento, que acusam de provocar um "terramoto na confiança", as 113 derrotas do Governo atribuídas a coligações negativas e um corte de 400 milhões de euros imposto por Costa a Portugal. A discussão sobre a necessidade de um excedente orçamental, o financiamento de 500 milhões de euros para habitação, ajustável à procura, e a compra da Logoplaste pelo fundo KKR, por mais de 1.200 milhões de euros, completam a edição.

Há ainda o Record que faz de Prestianni a figura central da vitória do Benfica sobre o Torreense, por 3-1, que permite às águias seguir em frente na Taça de Portugal. O jornal destaca ainda o segundo golo de um jogador que já soma 13 na temporada, as declarações de Marco Silva sobre a cláusula do homem do momento, a morte de um adepto no Jamor e a presença de apenas sete equipas da Liga nos oitavos-de-final. O interesse do Atlético de Madrid e da Juventus em Maxi, a preparação do FC Porto para a Champions, as preocupações dos dragões com a pirotecnia e os resultados do hóquei em patins, com o Sporting a empatar 6-6 frente ao Benfica, completam a edição.

O Jogo faz o mesmo, com Prestianni a voltar a assumir o protagonismo na vitória do Benfica sobre o Torreense, por 3-1, com o argentino a ser decisivo na eliminação do detentor do troféu. A morte de um adepto, os resultados da Taça de Portugal, com destaque para a vitória da Académica em casa da Sanjoanense e a eliminação do Rio Ave pelo Vianense, e a preparação do FC Porto para regressar a Roterdão, onde Giménez viveu uma das melhores fases da carreira, marcam a edição. O jornal destaca ainda o duelo com o Feyenoord, a recuperação de Flávio Gonçalves e Ioannidis, a liderança de Altimira no Sporting, a vitória do FC Porto sobre o Sporting no futebol feminino e o empate entre leões e águias no hóquei em patins.

E no A Bola, igualmente é a vitória do Benfica sobre o Torreense, por 3-1, com Prestianni novamente decisivo, domina a edição, que sublinha o brilho do argentino e a eliminação do detentor da Taça. O jornal dá conta da morte de um adepto do Torreense após uma paragem cardiorrespiratória, das dúvidas sobre dois golos num jogo sem VAR e dos resultados da Taça de Portugal, com o Vianense entre os tomba-gigantes. O Sporting surge com reforços importantes para Fonseca e com Ioannidis e Flávio Gonçalves aptos para o Manchester United, enquanto o FC Porto prepara a deslocação ao Feyenoord, com Farioli a recordar vitórias em Roterdão. A goleada do FC Porto sobre o Sporting no futebol feminino e o empate dramático no hóquei em patins completam os destaques.