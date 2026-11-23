O Governo Regional vai entregar amanhã, terça-feira, 33 dos 66 fogos de habitação do empreendimento Mero IX, localizado na Rua da Levada do Cavalo, no Funchal.

A cerimónia está marcada para as 16 horas e contará com a presença do presidente do Executivo madeirense, Miguel Albuquerque, informou o Gabinete da Quinta Vigia.

As habitações foram construídas ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), no âmbito do investimento regional destinado ao reforço da oferta pública de habitação.

A entrega agora anunciada corresponde a metade dos 66 fogos que integram o empreendimento, ficando os restantes 33 por entregar.