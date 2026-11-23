O deputado do PSD Paulo Neves destacou o apoio prestado pelo Governo da República às comunidades portuguesas no estrangeiro, em particular à comunidade residente na Venezuela, na sequência dos sismos que afectaram aquele país.

Numa intervenção esta manhã na Assembleia da República, o parlamentar defendeu que o Governo da AD tem acompanhado as necessidades dos portugueses emigrados, sobretudo em situações de emergência.

"O Governo da AD não falhou nem falha nos apoios aos milhões de Portugueses que vivem no estrangeiro, em especial nas alturas em que estes mais precisam", afirmou, recordando que, na sequência dos sismos na Venezuela, foi aprovada uma ajuda de emergência e enviada uma equipa de socorro e salvamento para apoiar as vítimas e respectivas famílias.

Paulo Neves adiantou ainda que os Governos da República e Regional da Madeira já atribuíram, em conjunto, mais de meio milhão de euros a várias associações portuguesas na Venezuela, para responder às necessidades mais urgentes.

O deputado recordou também as três deslocações do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas à Venezuela, bem como as visitas de representantes do Governo Regional da Madeira e, mais recentemente, do ministro da Economia, acompanhado por uma delegação empresarial. Segundo Paulo Neves, estas deslocações procuraram reforçar a proximidade e o apoio à comunidade portuguesa e à recuperação do país.

Na mesma intervenção, o social-democrata criticou as propostas apresentadas pelo Chega e pelo PS, considerando que repetem medidas já concretizadas ou em curso. "O Chega e o PS pedem o que já foi feito ou aquilo que está a ser feito, sendo, por isso mesmo, pouco ambiciosos", afirmou, acrescentando que as iniciativas daqueles partidos são "tipicamente de esquerda e nem são quantificáveis".

"Estamos muito confortáveis e orgulhosos do nosso trabalho em relação à nossa Comunidade na Venezuela e é com este mesmo espírito que continuaremos a intervir para o futuro", concluiu.M