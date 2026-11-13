Trump ameaça duplicar tarifas ao México devido a vagas de migrantes

O Presidente norte-americano, Donald Trump, ameaçou ontem duplicar as tarifas alfandegárias aplicadas ao México caso as autoridades mexicanas não impeçam a passagem de caravanas de migrantes que se dirigem para os Estados Unidos.

"Perante a alegada derrota dos republicanos nas eleições intercalares, está novamente a ocorrer uma invasão do nosso país", escreveu Trump numa mensagem divulgada nas redes sociais.

O chefe de Estado norte-americano denunciou a existência de "enormes caravanas" de migrantes que atravessam o território mexicano numa "marcha ilegal" em direção à fronteira dos Estados Unidos.

Segundo Trump, os integrantes destes grupos são pessoas que vários países não querem receber nos respetivos territórios, acrescentando que também não serão aceites pelos Estados Unidos.

O Presidente exigiu uma intervenção imediata das autoridades mexicanas para impedir a progressão das caravanas, ameaçando com consequências económicas caso não sejam adotadas medidas.

"O México tem de os deter imediatamente e, se não o fizer, as tarifas alfandegárias sobre o México serão duplicadas de imediato", exigiu o líder norte-americano.

Trump referiu igualmente as autoridades do estado do Texas, a Patrulha Fronteiriça e o Serviço de Imigração e Alfândegas (ICE), no contexto da resposta à chegada dos migrantes.

Nas últimas horas, vários órgãos de comunicação social noticiaram que grupos de cidadãos hondurenhos e salvadorenhos estão a avançar a partir do sul do México em direção à fronteira norte-americana.

A movimentação ocorre depois da vitória do Partido Democrata nas eleições intercalares de 03 de novembro, que lhe permitiu conquistar o controlo do Congresso dos Estados Unidos.

Segundo notícias divulgadas, a deslocação dos migrantes está associada à expectativa de alterações na política migratória norte-americana após o resultado eleitoral.

Apesar da vitória democrata nas eleições para o Congresso, Donald Trump mantém-se na Presidência dos Estados Unidos e continua a dispor de competências executivas em matéria de imigração e controlo das fronteiras.