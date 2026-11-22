Um passeio de observação de baleias ao largo da ilha da Madeira terminou de forma inesperada: a tripulação e os passageiros de uma embarcação da Ventura Nature Emotions terão assistido ao nascimento de uma baleia. O momento foi captado em vídeo e partilhado pela empresa nas redes sociais e já tem milhares de reacções no Instagram.

Na publicação, a empresa descreve o episódio como "um momento único na vida". Segundo o relato, o que começou como uma saída de observação de cetáceos "transformou-se em algo verdadeiramente extraordinário", com o nascimento a decorrer à vista de todos, em pleno Atlântico. O vídeo mostra o instante em que a cria surge na água, e a empresa convida os seguidores a vê-lo até ao final.

"Uma nova vida a entrar no mundo, no coração do Oceano Atlântico", escreve o operador, que destaca "a beleza da vida selvagem" e a "magia da Madeira".

Os nascimentos de cetáceos em liberdade são raramente documentados, o que torna o registo particularmente invulgar. Pela imagem, parece ser um grupo de baleias da espécie cachalotes (Physeter macrocephalus é o seu nome cientítico), algo que ainda não confirmamos.

As águas da Madeira são conhecidas pela presença regular de várias espécies de cetáceos ao longo do ano, e o cachalote é uma das 28 espécies de baleias que passam por estas águas, o que sustenta a actividade turística de observação de baleias e golfinhos regulamentada.