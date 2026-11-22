Nascimento de uma baleia filmado ao largo da Madeira
Operador de observação de cetáceos, Ventura Nature Emotions, partilhou momento raro nas águas do arquipélago
Um passeio de observação de baleias ao largo da ilha da Madeira terminou de forma inesperada: a tripulação e os passageiros de uma embarcação da Ventura Nature Emotions terão assistido ao nascimento de uma baleia. O momento foi captado em vídeo e partilhado pela empresa nas redes sociais e já tem milhares de reacções no Instagram.
Na publicação, a empresa descreve o episódio como "um momento único na vida". Segundo o relato, o que começou como uma saída de observação de cetáceos "transformou-se em algo verdadeiramente extraordinário", com o nascimento a decorrer à vista de todos, em pleno Atlântico. O vídeo mostra o instante em que a cria surge na água, e a empresa convida os seguidores a vê-lo até ao final.
"Uma nova vida a entrar no mundo, no coração do Oceano Atlântico", escreve o operador, que destaca "a beleza da vida selvagem" e a "magia da Madeira".
Os nascimentos de cetáceos em liberdade são raramente documentados, o que torna o registo particularmente invulgar. Pela imagem, parece ser um grupo de baleias da espécie cachalotes (Physeter macrocephalus é o seu nome cientítico), algo que ainda não confirmamos.
As águas da Madeira são conhecidas pela presença regular de várias espécies de cetáceos ao longo do ano, e o cachalote é uma das 28 espécies de baleias que passam por estas águas, o que sustenta a actividade turística de observação de baleias e golfinhos regulamentada.