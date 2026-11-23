O número de mortos causados por ataques russos na região de Kiev subiu para 10, incluindo sete na sequência do desabamento parcial de um edifício residencial, segundo um balanço atualizado divulgado hoje pelas autoridades.

A Rússia intensificou os ataques contra a capital ucraniana nos últimos seis meses e muitos receiam que o inverno que se aproxima seja o mais difícil desde o início da guerra.

Na noite de sábado para domingo, um ataque em Dymer, a cerca de 45 quilómetros a norte de Kiev, atingiu um edifício de cinco andares, provocando pelo menos sete mortos.

Imagens da agência France-Presse (AFP) mostravam equipas de socorro a vasculhar os escombros ainda fumegantes após o colapso parcial do edifício.

"Foi retirado mais um corpo dos escombros", declarou o governador da região de Kiev, Tymour Tkatchenko, na aplicação de mensagens Telegram, ao apresentar hoje um novo balanço de sete mortos e acrescentar que as operações de busca por eventuais vítimas adicionais continuavam.

Entre os mortos encontram-se "uma mulher nascida em 1978 e um adolescente nascido em 2008", indicou anteriormente o Serviço Nacional Ucraniano para Situações de Emergência no Telegram.

Ao final da tarde de domingo, as equipas de resgate conseguiram retirar uma criança com vida dos escombros, segundo Tkatchenko.

"O mundo tem de deixar de fechar os olhos. Condenem este terrorismo, responsabilizem a Rússia e ajam agora para pôr fim ao massacre de ucranianos inocentes", denunciou o provedor ucraniano para os direitos humanos, Dmytro Lubinets, na rede social X.

Outras duas pessoas morreram e oito ficaram feridas em Vychnévé, quando um ataque russo atingiu um supermercado, de acordo com o governador regional.

Uma outra pessoa morreu quando um ataque provocou um incêndio numa habitação privada em Bila Tserkva, acrescentou o responsável.

A Rússia atingiu também uma subestação elétrica na região de Dnipropetrovsk, declarou o primeiro-ministro ucraniano, Serhii Koretsky, nas redes sociais.

Na noite de sábado para domingo, jornalistas ouviram o zumbido de drones e fortes explosões no centro de Kiev.

O Presidente russo, Vladimir Putin, tinha avisado na quinta-feira que a Rússia responderia aos recentes ataques ucranianos contra a ponte da Crimeia, prometendo represálias "ainda mais dolorosas do que aquelas que o regime de Kiev infligiu à ponte".

No dia seguinte, Moscovo bombardeou a Ucrânia com drones e mísseis, causando 11 mortos, incluindo sete na capital.