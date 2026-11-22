Foi um choque em cadeia com três viaturas o acidente que ocorreu este domingo, pelas 11h00, antes da saída para a Boa Nova, no sentido Ribeira Brava–Machico. Acidente esse que provocou congestionamento superior a três quilómetros e obrigou a uma interrupção da circulação, mas pior para cinco pessoas feridas, entre as quais duas crianças de cinco anos.

Entre os feridos destaque maior para as duas crianças, ambas muito pequenas, uma com queixas de dores de cabeça e outra com dores na cervical, resultante dos embates. Um mulher de 42 anos também ficou ferida, apresentando dores no pescoço e na zona cervical. Estas três vítimas foram assistidas pela Cruz Vermelha Portuguesa.

Um homem, que apresentava queixas na cervical e na zona pélvica, foi socorrido pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, e o quinto ferido recebeu assistência dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.

As cinco vítimas foram transportadas para o hospital, desconhecendo-se, para já, a gravidade dos ferimentos, numa operação que também envolveu a PSP e a concessionária da Vias Rápida.

O acidente provocou fortes constrangimentos na circulação automóvel, com o trânsito completamente parado no sentido Machico, sendo que o congestionamento chegou a ultrapassar os 3 quilómetros e continuou parado por mais de uma hora enquanto se procedia ao socorro das vítimas. Houve mesmo automobilistas que abandonaram as viaturas perante a demora.

A ocorrência aconteceu numa zona onde a concessionária da via realizava trabalhos de manutenção programados e devidamente sinalizados.

No local estiveram vários meios de socorro, incluindo ambulâncias, uma viatura de desencarceramento, elementos da concessionária e da Polícia de Segurança Pública.

Entretanto, a circulação já foi totalmente restabelecida, permitindo o escoamento gradual das filas, que chegaram a estender-se por mais de três quilómetros, até ao nó de Santo António.