O Totoloto deste sábado tem um jackpot de 5.100.000 euros em jogo no sorteio n.º 093/2026, cujos números têm tudo para voltar a acumular novo valor para a próxima quarta-feira.

A chave do sorteio é composta por cinco números (2, 3, 8, 19 e 38) e um número da sorte (12), de acordo com a combinação divulgada para o concurso pela Santa Casa.

O prémio máximo de 5,1 milhões de euros poderá ser conquistado por um apostador que acerte na totalidade da chave, não sendo ainda conhecido o resultado do sorteio, o que deverá acontecer já de madrugada.

Recorde-se que os prémios atribuídos de valor superior a 5.000 euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor, pelo que caso seja o feliz contemplado leva para casa 4 milhões de euros e 80 mil euros.