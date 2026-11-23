O Serviço de Medicina da Dor do SESARAM promoveu mais duas sessões clínicas dedicadas ao tratamento da dor através de procedimentos invasivos, reunindo profissionais de saúde da Região e especialistas espanhóis.

As acções de formação, subordinadas ao tema 'Controlar a dor – Procedimentos Invasivos', decorreram no Centro Multidisciplinar de Medicina da Dor Dr. Rui Silva e no Laboratório de Hemodinâmica do Hospital Dr. Nélio Mendonça, integrando a actividade formativa desenvolvida regularmente pelo serviço.

A iniciativa contou com a participação de Agustín Mendiola, coordenador da Unidad del Dolor do Hospital Universitario Puerta de Hierro, em Espanha, que se deslocou à Madeira para partilhar conhecimentos e experiência na área do tratamento da dor com os profissionais do SESARAM.

A segunda sessão ficou também marcada por uma homenagem a Miguel Caramés, especialista recentemente aposentado do Hospital Dr. Juan Negrín, em Las Palmas, reconhecendo a colaboração mantida ao longo dos anos com a Região.

A realização destas sessões clínicas, com recurso à colaboração de especialistas de referência, enquadra-se na aposta do SESARAM na formação contínua e na valorização dos seus profissionais, procurando reforçar a diferenciação dos cuidados prestados e melhorar a resposta às necessidades dos utentes na área da medicina da dor.