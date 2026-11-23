O valor do ponto do Bordado da Madeira vai aumentar 9,3% no próximo ano, passando dos actuais 2,48 para 2,70 euros. O anúncio foi feito pelo secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, durante a entrega de um apoio complementar de 400 euros a 61 bordadeiras de casa dos concelhos de Machico e Santa Cruz, incluindo o Caniçal.

A actualização do valor resulta de um entendimento alcançado com os operadores das casas de bordados e representa, segundo o governante, mais um passo na valorização económica do trabalho das bordadeiras.

"Há relativamente pouco tempo, o valor do ponto não chegava aos dois euros e, neste momento, estamos a aproximar-nos dos três euros", destacou Nuno Maciel, que enquadrou o aumento numa estratégia de valorização do sector, mas sobretudo das pessoas que asseguram a continuidade desta actividade tradicional.

Na mesma ocasião, o secretário regional anunciou que o apoio complementar atribuído através do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) também será reforçado em 2027, passando dos actuais 400 para 450 euros.

O aumento de 50 euros dá continuidade ao compromisso do Governo Regional de reforçar progressivamente esta prestação, destinada a apoiar as bordadeiras de casa.

Sabemos que é uma tarefa difícil, que demora muito tempo e que nem sempre é devidamente reconhecida e valorizada. Queremos dizer-vos que não estão sós. O Governo Regional está convosco e é um parceiro na valorização do vosso trabalho" Nuno Maciel

O governante destacou ainda a evolução da taxa de certificação do Bordado da Madeira como um sinal positivo para o sector, defendendo a continuidade do investimento na qualidade, promoção e valorização de uma produção que considera identitária da Região.