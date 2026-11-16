Chega questiona ministro da Defesa sobre alegado uso das Selvagens pelo narcotráfico

As Ilhas Selvagens poderão estar a ser utilizadas como ponto de paragem e abrigo por embarcações alegadamente ligadas a redes internacionais de narcotráfico. A denúncia é feita pelo deputado madeirense do Chega (CH), Francisco Gomes, que dirigiu uma pergunta formal ao ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, exigindo esclarecimentos sobre as movimentações suspeitas e o nível de vigilância naquela reserva natural.

Segundo o parlamentar, em nota divulgada hoje, duas lanchas rápidas suspeitas terão permanecido nas Selvagens entre domingo e quarta-feira da semana passada, tendo sido detectadas por trabalhadores da reserva, incluindo vigilantes da natureza. Francisco Gomes afirma ter recebido informações e registos fotográficos que documentam a presença das embarcações, admitindo que estas poderiam estar a aguardar instruções.

Foto DR/CH

"As informações e fotografias que recebi são preocupantes e confirmam que as Ilhas Selvagens estão a ser utilizadas como ponto de apoio por redes de narcotráfico que operam no Atlântico. Aliás, os registos que me foram enviados confirmam que duas lanchas permaneceram ali durante quatro dias, porventura à espera de ordens", afirma.

O deputado considera que a situação levanta questões sobre a capacidade do Estado português para assegurar a vigilância e a defesa do território marítimo nacional, sobretudo em zonas isoladas e de difícil acesso.

A denúncia surge poucos dias depois de uma operação da Polícia Marítima na Reserva Natural das Berlengas, realizada a 13 de Novembro, que culminou na apreensão de uma lancha rápida e na detenção de quatro cidadãos espanhóis, no âmbito do combate ao narcotráfico. Outras três embarcações conseguiram fugir.

Francisco Gomes alerta ainda para a exposição dos profissionais que trabalham nas Selvagens, considerando que a presença de embarcações suspeitas, eventualmente associadas a organizações criminosas, representa um risco para a sua segurança.

"Temos vigilantes da natureza e outros trabalhadores expostos à presença de indivíduos ligados ao narcotráfico, sem meios adequados para se defenderem. Estamos a falar de pessoas que cumprem uma missão ao serviço do país e que estão a ser deixadas à sua sorte. Se acontecer uma tragédia, quem é que vai assumir a responsabilidade?", questiona.

Na pergunta dirigida ao ministro da Defesa Nacional, o deputado solicita a análise das ocorrências denunciadas e uma intervenção no âmbito das competências governativas. Defende igualmente que sejam investigadas as movimentações das embarcações, reforçado o patrulhamento marítimo na zona e adoptadas medidas de protecção para os vigilantes da natureza e os restantes trabalhadores destacados na reserva.

"Exigimos que o Governo investigue imediatamente estas denúncias, reforce a presença das autoridades e garanta segurança aos vigilantes da natureza e aos restantes trabalhadores. As Ilhas Selvagens são território português e o Estado tem a obrigação de proteger quem lá trabalha e impedir que o nosso mar seja utilizado impunemente pelas redes do narcotráfico!", conclui Francisco Gomes.