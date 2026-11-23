A Câmara Municipal de Santa Cruz lamenta, através de uma publicação nas redes sociais, que continuem os roubos das manhãs-de-Páscoa que estão a ser utilizadas nos cenários de Natal do concelho, referindo que este é "um investimento para todos".

Num apelo dirigido aos visitantes, pede igualmente cuidado com as plantas que decoram os espaços natalícias. Segundo explica a autarquia, algumas pessoas, ao aproximarem-se dos cenários, acabam por destruir a vegetação que se encontra em redor.

Tal como noticiado pelo DIÁRIO, o Natal em Santa Cruz foi inaugurado no passado sábado.

Há vários anos que a Câmara Municipal de Santa Cruz apela à população para que não retire as flores dos cenários de Natal. Ainda assim, os furtos continuam a repetir-se de ano para ano, levando a autarquia a insistir no pedido de respeito pelos espaços e pelo investimento realizado.