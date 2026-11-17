Uma equipa de cirurgiões neerlandeses removeu um tumor benigno de 10,3 quilos do abdómen de um paciente, numa operação pioneira na Europa.

O procedimento exigiu a remoção temporária dos intestinos, a remoção do tumor e o reimplante dos órgãos, divulgou na segunda-feira o Centro Médico Universitário de Groningen (UMCG), no norte dos Países Baixos.

A intervenção, que durou mais de dez horas, foi o primeiro autotransplante intestinal realizado na Europa, uma técnica que consiste em retirar os intestinos do próprio paciente para os operar fora do corpo e, depois, reimplantá-los.

O tumor, do tamanho de uma bola de basquetebol, foi descoberto por acaso quando o paciente, Ronald van de Kimmenade, procurou outro hospital devido a uma pneumonia.

Segundo o cirurgião Sijbrand Hofker, responsável pela intervenção, o homem não apresentava sintomas relacionados com o tumor, embora este ocupasse praticamente toda a cavidade abdominal e estivesse a crescer lentamente desde o ano 2000.

Embora só tenha sido divulgada na segunda-feira, a operação decorreu no ano passado.

A massa estava localizada no tecido que liga os intestinos à parede abdominal e envolvia vasos sanguíneos, o que tornava a sua remoção mais complexa.

Apesar de o paciente se ter mantido estável durante anos, em 2024 começou a sofrer hemorragias graves, tornando-se necessária uma intervenção cirúrgica.

Segundo o próprio Van de Kimmenade, chegou a receber 35 bolsas de sangue num só ano.

"Estava cansado com frequência, tinha pouca energia e vomitava facilmente quando ocorriam mudanças de temperatura", relatou.

Numa cirurgia convencional, existia o risco de o doente perder uma parte importante do intestino e ficar dependente de nutrição intravenosa durante toda a vida. Além disso, não preenchia os requisitos para receber um transplante intestinal de um dador.

Durante o procedimento, os cirurgiões removeram os intestinos juntamente com o tumor, retiraram o sangue dos tecidos e arrefeceram-nos até uma temperatura inferior a cinco graus para extirpar a massa.

De seguida, reconstruíram as principais artérias intestinais utilizando um vaso sanguíneo do próprio paciente e reimplantaram os intestinos, voltando a ligar os vasos sanguíneos e as extremidades intestinais.

Após um período de recuperação, o paciente, que completou 68 anos na segunda-feira, conseguiu voltar a comer normalmente e a trabalhar, sem necessidade de nutrição endovenosa.

"Esta cirurgia salvou-me a vida", realçou Van de Kimmenade, acrescentando que agora necessita apenas de consultas médicas ocasionais e que, inclusivamente, planeia prolongar a sua vida profissional.

O hospital avalia que este procedimento pode abrir novas possibilidades de tratamento para doentes com tumores particularmente complexos, embora sublinhe que se trata de uma técnica que exige uma colaboração estreita entre diferentes especialidades cirúrgicas.