Um grupo de pessoas, aparentemente turistas estrangeiros, aventurou-se além do Cais de São Jorge, em Santana, e por pouco não foram surpreendidos por ondas assustadoras. Não se sabe quando foi feito o vídeo, mas é recente.

Cinco pessoas, duas mulheres e três homens, foram à procura da famosa mas escondida piscina natural na ponta de uma rocha, naquela zona, e enquanto um deles manejava um drone é possível ver o mar bravo à volta. Mas nada que inspirasse muitos cuidados. "Welcome to the wild side of Madeira!

O problema foram as vagas que obrigaram o grupo a subir no ponto mais alto possível que o rochedo permitia, para se afastarem o máximo da subida do mar. Por poucos metros podiam muito bem ter sido arrastados.

Isto numa zona (Cais de São Jorge) que tem cobrado vidas ao longo de anos, as últimos das quais os corpos nunca foram encontrados. Aliás, a passagem além da praia e da pequena vila está interdita à passagem, mas não impede que os aventureiros arrisquem.

Interrompidas as buscas por alemão que caiu ao mar em São Jorge Foram interrompidas, esta tarde, as buscas pelo cidadão alemão que, na tarde de ontem foi arrastado por uma onda, no Calhau de São Jorge.

Buscas por alemão desaparecido em São Jorge continuam por mar e terra As buscas pelo jovem de 24 anos, de nacionalidade alemã, que caiu ao mar na passada quinta-feira, no cais de São Jorge, foram retomadas na manhã deste domingo.

O vídeo foi colocado com a legenda: "Welcome to the wild side of Madeira! (Benvindo ao lado selvagem da Madeira) e foi colocado pelo que aparenta ser um guia turístico da Madeira e já conta com mais de 23 mil visualizações.