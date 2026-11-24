A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve, na zona de Lisboa, um cidadão estrangeiro, de 54 anos, procurado pelas autoridades brasileiras pelos crimes de sequestro agravado, ofensas à integridade física e violência doméstica.

Segundo a PSP, o homem foi detido por elementos do Núcleo de Procurados e Desaparecidos do Departamento de Investigação Criminal no âmbito de um mandado de captura internacional por em junho de 2020, no Estado de Minas Gerais, Brasil, "ter agredido fisicamente a sua então companheira, com quem mantinha uma relação de 12 anos".

A PSP acrescenta que o suspeito, após ter agredido a companheira, "tirou-lhe o telemóvel para evitar que a vítima contactasse as autoridades policiais e trancou a mesma dentro da residência onde ambos viviam, privando-a de liberdade".

Contudo, a vítima conseguiu fugir e avisar as autoridades.

A PSP dá conta que "já no decorrer da investigação apurou-se que havia um histórico de ocorrências reportadas às autoridades policiais brasileiras relacionadas com comportamentos violentos e ameaças repetidas por parte do agora detido contra a sua companheira e contra o filho" desta.

A PSP salienta que o homem agora detido em Portugal incorre num leque de crimes puníveis no Brasil com uma pena até oito anos de prisão devido aos factos praticados.

O detido foi presente ao Tribunal da Relação de Lisboa no dia 20 de novembro, tendo sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva enquanto aguarda a decisão relativa ao processo de extradição para o Brasil.