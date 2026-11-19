O Presidente norte-americano, Donald Trump, desvalorizou o apoio militar prestado pela China e pela Rússia ao Irão, assegurando que Washington conhece exatamente a ajuda fornecida pelos dois países a Teerão e que esta é insignificante.

Numa entrevista à estação norte-americana Fox News, transmitida na quarta-feira à noite nos Estados Unidos, Trump afirmou que o apoio de Pequim e Moscovo ao regime iraniano é limitado.

"Quando dizem que a China trabalha com o Irão, que a Rússia trabalha com o Irão, estão a fornecer-lhes alguma informação? Sabemos tudo o que lhes estão a fornecer. Sabemos exatamente o que é e não passa de uma ninharia", declarou.

O Presidente norte-americano considerou que um apoio significativo ao Irão implicaria o fornecimento de navios de guerra ou de outras grandes embarcações militares.

"Isso é o que eu chamaria guerra", afirmou Trump, em Shenzhen, no sul da China, onde participa na cimeira do Fórum de Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC).

Segundo fontes dos serviços de informações norte-americanos, a China apoiou o Irão durante a guerra iniciada no final de fevereiro pelos Estados Unidos, através do fornecimento de imagens de satélite e de outros dados de informações.

Especialistas norte-americanos consideram que a Rússia também tem apoiado Teerão com imagens de satélite, destinadas a ajudar as forças iranianas a identificar alvos para os seus ataques, além de cooperação tecnológica e no domínio dos drones.