Os serviços de análises clínicas e de diagnóstico e terapêutica na Madeira estão condicionados pela greve nacional dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica (TSDT), convocada para hoje e amanhã, 19 e 20 de Novembro. Durante a paralisação, os serviços mínimos salvaguardam, entre outras situações, os exames necessários a doentes com cirurgias programadas de nível 3, não estando garantida a realização de análises de rotina.

A greve abrange os profissionais da Administração Pública Central, Regional e Local e das Entidades Públicas Empresariais, independentemente do vínculo contratual. A mobilização é convocada pelo Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica (STSS).

A prestação de serviços mínimos contempla ainda os doentes oncológicos que estejam a realizar tratamentos de quimioterapia ou radioterapia iniciados antes da greve. São igualmente abrangidos os tratamentos que se iniciem durante a paralisação, desde que os doentes estejam classificados com prioridade de nível 4.

Estão também salvaguardadas as situações de alimentação parentérica programada antes do pré-aviso de greve e os casos urgentes, desde que devidamente fundamentados pelo médico prescritor. Nos serviços que funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana, devem ser asseguradas equipas equivalentes às que trabalham aos domingos.

Para quem tinha análises marcadas para hoje, deram de caras com portas fechadas e avisos da greve (imagem), tendo sido remarcadas para outros dias. Dezenas de pessoas estavam à espera no Hospital Dr. Nélio Mendonça, muita gente que vinha de longe, mesmo quem teve faltar ao trabalho. E ao longo da manhã e resto do dia, muitos devem deslocar-se aos serviços enganados ou desavisados.

Profissionais de saúde das áreas de diagnóstico e terapêutica em greve durante dois dias Os técnicos superiores de Diagnóstico e Terapêutica (TSDT) vão estar em greve nacional esta quinta e sexta-feira, 19 e 20 de Novembro. Na Madeira, está prevista uma concentração às 14 horas, em frente ao Governo Regional, no âmbito de uma jornada de protesto que também terá iniciativas em Lisboa e em cinco ilhas dos Açores.

Protesto no Funchal

Na Madeira, o protesto inclui uma concentração marcada para hoje, às 14 horas, em frente à sede do Governo Regional, no Funchal, conforme anunciado pelo sindicato e divulgado num cartaz afixado nas instalações de saúde. Há também iniciativas previstas em Lisboa e em cinco ilhas dos Açores.

Entre as reivindicações dos profissionais estão a revisão da tabela salarial, sem perda dos pontos acumulados, a atribuição de 1,5 pontos por ano na avaliação de desempenho, o pagamento dos retroactivos em dívida e a contratação de mais trabalhadores.

O STSS exige ainda a contabilização de todo o tempo de serviço anterior à transição para a carreira especial, incluindo períodos de contratos a termo e situações de falsos recibos verdes, bem como a uniformização das regras de progressão entre trabalhadores com contrato individual e contrato em funções públicas, com efeitos a 2018.

A paralisação de amanhã coincide com a greve nacional da Administração Pública, convocada pela Frente Comum. O sindicato considera que continuam por resolver matérias essenciais da carreira, apesar do acordo de princípios alcançado, e reclama respostas concretas do Governo.