A Madeira entrou para a história da meteorologia nacional pela quantidade excepcional de chuva que caiu durante a passagem da depressão Charles. Em apenas 24 horas, o Chão do Areeiro registou 502,7 litros de água por metro quadrado, estabelecendo um novo máximo absoluto de precipitação diária em Portugal.

O recorde foi alcançado entre as 9 horas de 10 de Novembro e as 9 horas do dia seguinte, superando os 497,5 milímetros registados naquela estação a 6 de Junho de 2023.

Os números, divulgados pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), ajudam a perceber a dimensão do temporal que atingiu a Madeira na semana passada, provocando inundações, derrocadas e diversos estragos em vários concelhos da Região.

Mas há outro dado que impressiona nas medições do IPMA. Dos mais de 500 litros de chuva por metro quadrado acumulados no Chão do Areeiro, quase 475 caíram em apenas 12 horas. Isto significa que, em metade de um dia, se concentrou mais de 94% da precipitação registada no período de 24 horas.

A intensidade foi particularmente elevada durante a madrugada de 11 de Novembro. Numa única hora, caíram 65,4 litros por metro quadrado, enquanto em três horas foram contabilizados 133,2 litros e, em seis horas, 249,5 litros.

Este episódio meteorológico destacou-se sobretudo pela intensidade excecional da precipitação, com a superação de máximos históricos e o estabelecimento de um novo extremo absoluto nacional de precipitação diária na estação meteorológica de Chão do Areeiro, evidenciando o impacto da tempestade Charles no arquipélago da Madeira. Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA)

O Chão do Areeiro não foi, contudo, o único ponto da ilha a registar valores históricos. Segundo o IPMA, sete estações meteorológicas da Madeira ultrapassaram os anteriores máximos de precipitação diária para o mês de Novembro.

As zonas altas foram as mais castigadas, com o Pico do Areeiro a acumular 265,9 litros por metro quadrado, seguido do Pico Alto, com 262, e do Santo da Serra, com 256,7. Em São Vicente, a precipitação atingiu os 252,1 litros, enquanto no Monte, no Funchal, foram registados 182,8 litros. Já no Aeroporto da Madeira, o acumulado chegou aos 121,5 litros.

A dimensão do fenómeno reflectiu-se também nos valores mensais. Em apenas 11 dias, a precipitação acumulada em cinco estações meteorológicas, incluindo o Chão do Areeiro, Funchal/Observatório, Santa Catarina, Santana e Porto Santo, já ultrapassava entre uma vez e meia e três vezes a média de chuva de todo o mês de Novembro, tendo como referência o período de 1991 a 2020.

Além da chuva, o vento também atingiu valores extremos. No Chão do Areeiro, as rajadas chegaram aos 136,1 quilómetros por hora, pelas 2h40 de 11 de Novembro. Em Santa Catarina, no Aeroporto, o vento alcançou os 126 quilómetros por hora, ultrapassando o anterior máximo de Novembro, de 121,7 quilómetros por hora, registado em 2020.