Jaime Filipe Ramos disse que respeita muito os manifestantes pela habitação, viu muita gente de vive em casa de luxo, nas manifestações pela habitação. Esses sim, são quem desrespeita os manifestantes.

A intervenção do líder parlamentar do PSD interveio no final da apreciação na generalidade do projecto de resolução, da autoria do JPP, intitulado 'Recomenda ao Governo Regional da Madeira que regulamente o Decreto Legislativo Regional n.º 25/2023/M, que cria o programa de incentivos à promoção de habitação económica designado Casa Própria'.

Rubina Leal informou não aceitar o requerimento do JPP para entregar o estudo sobre habitação, por não o ter.