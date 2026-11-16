China aponta estabilidade estratégica como objetivo da cimeira entre Xi, Trump e Putin

A China afirmou hoje que a primeira cimeira trilateral entre Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin, prevista para quinta-feira, em Shenzhen, abordará a estabilidade estratégica entre as grandes potências, sem esclarecer se incluirá negociações sobre desarmamento nuclear.

A porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Mao Ning, afirmou, em conferência de imprensa, que os três dirigentes trocarão opiniões sobre a manutenção da paz mundial e a estabilidade das relações entre os respetivos países, num encontro que classificou como "pioneiro" e de "importância histórica".

Mao destacou que a China, a Rússia e os Estados Unidos são membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas e defendeu a necessidade de reforçar a comunicação entre as três potências para gerir as suas divergências.

As declarações surgem depois de Washington ter anunciado que a redução dos arsenais nucleares será um dos principais temas da reunião, embora a Casa Branca tenha moderado as expectativas quanto à possibilidade de alcançar acordos imediatos.

O encontro decorrerá à margem da cimeira de líderes do Fórum de Cooperação Económica Ásia -- Pacífico (APEC), prevista para quarta e quinta-feira, na cidade de Shenzhen, no sul da China, onde Trump e Xi deverão também manter uma reunião bilateral.