Donald Trump considera muito improvável recomeço da guerra com Irão

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, considerou hoje "muito improvável" um reatamento da guerra com o Irão, desde que existam progressos nas negociações com Teerão.

"Depende de assinarem ou não um acordo muito sólido", disse o Presidente numa entrevista por telefone a um jornalista da CNN.

E referindo-se a um retomar da guerra acrescentou: "É muito improvável que isso seja necessário".

Afirmou, no entanto, que poderia ordenar o reinício das hostilidades se a situação se alterasse, acrescentando: "mas atacámo-los com muita força. Ataquei-os com muita força. Não fazem ideia de como os ataquei".

As declarações contrastam com as do ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, que declarou hoje, pouco antes, que as negociações diplomáticas entre os dois países tinham estagnado devido ao "choque" provocado pela derrota da campanha de Donald Trump nas eleições intercalares de terça-feira passada.

"Nos últimos dias, não houve mais viagens (dos mediadores), e a razão é o choque que os resultados das eleições nos Estados Unidos causaram a todos", declarou Abbas Araghchi na televisão estatal. Levará algum tempo até que o ambiente "seja favorável para o retomar das deslocações dos mediadores. Devemos ser pacientes", acrescentou.

Os esforços diplomáticos para resolver o conflito, desencadeado no final de fevereiro pelos ataques conjuntos dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão, intensificaram-se antes das eleições intercalares norte-americanas.

Após a derrota do seu partido nas eleições, o Presidente republicano reconheceu que o conflito, ao provocar a subida vertiginosa dos preços do petróleo, contribuiu em grande parte para o resultado.