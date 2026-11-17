Miguel Albuquerque defende o aumento das taxas de acesso aos percursos pedonais da Madeira, considerando que os valores são justificados pelos custos de manutenção, limpeza e segurança das levadas e veredas.

"Os percursos pedonais são uma situação de utilizador-pagador. Você está a utilizar uma infraestrutura e está a pagar pela utilização dessa infraestrutura", afirmou, à margem de uma visita à Escola Secundária Francisco Franco.

Questionado sobre a duplicação ou triplicação de alguns preços, o presidente do Governo Regional considerou que os percursos mais caros terão um valor razoável e comparou os custos com os praticados noutros destinos turísticos.

"Uma pessoa que vai fazer uma visita ao Areeiro ou ao Pico Ruivo faz uma experiência única, tem que pagar por essa experiência. E se não quer pagar, não venha aqui à Madeira", declarou.

Albuquerque garantiu, por outro lado, que não vai aumentar as taxas turísticas aplicadas nos portos, que se manterão nos valores actuais. Quanto às taxas turísticas municipais, lembrou que são da competência das câmaras.