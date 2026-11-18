O Rastreio de Saúde Visual Infantil está a aproximar-se do fim, depois de ter percorrido as várias localidades abrangidas pela iniciativa, mas haverá um período adicional para as crianças que não tiveram oportunidade de participar na fase regular, informa hoje o SESARAM.

A medida pretende garantir que nenhuma criança elegível fica de fora do programa, permitindo às famílias que não conseguiram comparecer durante a passagem do rastreio pelo respectivo concelho de residência ter uma nova oportunidade de realizar o exame.

No âmbito desta fase complementar, o Centro de Rastreios irá contactar directamente os pais ou encarregados de educação das crianças que não compareceram à primeira convocatória, comunicando a nova data, o horário e o local para a realização do rastreio.

Foto DR/SESARAM

Os responsáveis que tenham dúvidas, não tenham sido contactados ou pretendam confirmar se as crianças reúnem os requisitos de participação podem contactar o Centro de Rastreios, de modo a verificar a elegibilidade e obter os esclarecimentos necessários.

Com esta iniciativa, o SESARAM pretende reforçar a prevenção e a detecção precoce de eventuais alterações da visão, promovendo a saúde visual desde a infância e contribuindo para o desenvolvimento, a aprendizagem e o bem-estar das crianças da Região.