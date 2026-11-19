A notícia que faz a manchete da edição de hoje do seu DIÁRIO revela que o Imposto de Circulação rende 8 milhões. A receita do IUC disparou 53% na última década e atingiu 8,1 milhões de euros em 2025. Dez dos 11 municípios madeirenses aumentaram a receita, com São Vicente a ser a única excepção. O Funchal concentra 44% do total arrecadado.

Salvou uma criança, mas perdeu a mãe. Emanuel Torres tinha 17 anos quando sobreviveu ao maior desastre da história da aviação portuguesa. No dia em que se assinalam 49 anos da tragédia que matou 131 pessoas, o sobrevivente recorda a noite que lhe mudou a vida e a mágoa que ainda carrega. Leia mais sobre as memórias de quem viveu na primeira pessoa o desastre de um Boeing 727 da TAP, na cabeceira do antigo Aeroporto de Santa Catarina, neste seu matutino.

E no que toca a dinheiros públicos, saiba que há 11,8 milhões para apoiar pequenos negócios. O comércio e a restauração estão entre os sectores abrangidos por incentivos a fundo perdido que podem chegar a 60% do investimento.

Golfe não paga investimento. O estudo encomendado pela Ponta do Oeste conclui que o projecto da Ponta do Pargo é financeiramente inviável.

Hoje, os Craques da Bola têm noite de consagração. A gala promovida pelo DIÁRIO distingue os protagonistas do futebol e futsal madeirenses. Ainda no desporto, saiba que “para os portugueses, a Selecção está acima do Ronaldo”.

Estas e outras notícias poderá ler na edição do seu DIÁRIO desta quinta-feira, disponível tanto em papel, como na versão e-paper. E para acompanhar esta jornada informativa ligue-se ao dnoticias.pt ou ouça a rádio TSF Madeira.

Bom dia, com boas leituras!