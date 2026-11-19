A família do futebol e do futsal madeirenses reúne-se esta quinta-feira para a entrega dos prémios ‘Craques da Bola’ da época 2025/2026. A cerimónia, promovida pelo DIÁRIO em parceria com a Empresa de Cervejas da Madeira, está marcada para as 18h30, na Sala Funchal do Pestana Casino Park Hotel. O Prémio Carreira será revelado durante a cerimónia.

A grande novidade desta edição é o Prémio Revelação, que distingue pela primeira vez um talento madeirense até ao escalão sub-19. A vencedora é Bruna Aguiar, jogadora de 17 anos do Marítimo que conquistou a medalha de ouro nos Jogos do Mediterrâneo. As distinções estendem-se também, pela primeira vez, às Taças da Madeira de seniores, no futebol e no futsal, em masculinos e femininos. Lançada em 2022, a iniciativa abrange as ligas profissionais, as competições regionais e os escalões de formação.

O título da II Liga e o regresso do Marítimo ao principal escalão marcam a lista de premiados. Miguel Moita, que orientou a equipa na última temporada, foi eleito Treinador do Ano no futebol profissional, e o presidente do clube, Carlos André Gomes, recebe o prémio de Dirigente Madeirense do Ano. O Marítimo arrecada ainda o Prémio Cartão Branco pelas suas iniciativas solidárias. Já Miguel Nóbrega, defesa-central que representou o Vitória de Guimarães na época passada, é o Jogador Madeirense do Ano.

Mas há outras iniciativas a ter em conta na agenda desta quinta-feira, 19 de Novembro.

Agenda

9h00 - sessão plenária - ALRAM

11h00 – a Direcção Regional da Cidadania e dos Assuntos Sociais promove a iniciativa ‘Porque é que cuidamos de tudo, menos de nós? Cancro da Próstata: Conhecer, Prevenir e Cuidar!’. Trata-se de uma iniciativa integrada na campanha Novembro Azul, que tem lugar na Sala da Confraria do IVBAM – Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira.

11h00 - apresentação da 9.ª edição do Green Market Madeira, na Biblioteca Municipal da Calheta – Casa das Mudas

11h30 - feira infantojuvenil ‘Promover Direitos, Construir o Futuro’, no CCIF- Centro Cultural de Investigação do Funchal.

15h00 - palestra 'Saneamento na Cidade – Desafios Societais num Mundo em Mudança', na Sala da Assembleia Municipal da CMF.

Funchal assinala Dia Mundial do Saneamento com palestra de Saldanha Matos Conferência realiza-se amanhã, às 15h00, na Sala da Assembleia Municipal, e aborda os desafios do saneamento urbano num mundo em mudança

19h00 - encontro 'O catolicismo progressista nos dias da ditadura. O Padre Francisco Nuno apressou Abril', na Galeria Anjos Teixeira.

Efemérides

1807 - Tropas francesas comandadas pelo general Junot entram em Portugal, pela fronteira de Segura. Começam as invasões francesas.

1846 - É criado o Banco de Portugal por decreto régio, com a função de banco comercial e de banco emissor, da fusão do Banco de Lisboa, um banco comercial e emissor, e da Companhia de Confiança Nacional, uma sociedade de investimento especializada no financiamento da dívida pública.

1905 - É inaugurada, no Chiado, A Brasileira, por um português que esteve emigrado no Brasil, onde enriqueceu com o negócio do café. A Brasileira está classificada desde 1997 como imóvel de interesse público e tem o selo "Lojas com História", atribuído pela Câmara Municipal de Lisboa.

Foto DR/Arquivo

1942 - II Guerra Mundial. Forças soviéticas contra-atacam em Estalinegrado, cercando as tropas alemãs.

1970 - O Vaticano garante apoio ao plano das Nações Unidas destinado a diminuir a enorme diferença económica entre os países ricos e pobres.

1977 - Um Boeing 727 da TAP despenha-se, ao tentar aterrar no aeroporto de Santa Catarina, no Funchal. Morrem 131 pessoas. É o primeiro e único grande desastre sofrido pela transportadora aérea nacional.

Foto DR/Arquivo

1981 - Portugal adota o Código Europeu de Segurança Social.

1996 - O Presidente cubano, Fidel Castro, visita o Papa João Paulo II, no Vaticano.

2002 - O petroleiro Prestige parte-se em dois e afunda-se ao largo da Galiza, Espanha. O derrame de fuel óleo aumenta exponencialmente.

2004 - Termina formalmente o Serviço Militar Obrigatório, embora na prática tivesse terminado a 19 de setembro, data a partir da qual os três ramos das Forças Armadas passaram a contar apenas com voluntários contratados.

2008 - A revista médica britânica 'The Lancet' noticia que médicos europeus realizam um transplante de traqueia com tecido do próprio paciente, eliminando a possibilidade de rejeição do órgão.

2009 - O Governo aprova decreto-lei que proíbe que sejam cobradas taxas pelos comerciantes quando são realizados pagamentos com cartão Multibanco e que os bancos cobrem os levantamentos, depósitos e pagamentos de serviços em caixas automáticas.

Foto Arquivo

2020 - A judoca Telma Monteiro sagra-se vice-campeã europeia de -57 kg, ao perder na final dos Europeus de judo com a húngara Hedvig Karakas, por ippon, em Praga, República Tcheca.

2024 - Os Estados Unidos reconhecem como Presidente eleito da Venezuela, pela primeira vez, Edmundo González Urrutia, que reclama vitória sobre Nicolás Maduro nas eleições de julho.

2025 - O Presidente norte-americano, Donald Trump, promulga a lei do Congresso que obriga a sua Administração a tornar públicos todos os documentos na posse das autoridades no caso Jeffrey Epstein.

Pensamento do dia