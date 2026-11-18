A equipa de Portugal na SSL Gold Cup 2026, Os Navegadores / Cidade do Funchal, concluiu com sucesso a pesagem oficial, um dos procedimentos obrigatórios que antecedem a competição, conhecida como o “Campeonato do Mundo de Futebol da Vela” e junta seleções nacionais de todo o mundo.

A tripulação registou um peso total de 725 kg, 5 kg abaixo do limite regulamentar de 730 kg.

O sorteio realizado hoje colocou Portugal no Grupo A dos 32 avos de final, que se disputam entre hoje e domingo. A equipa portuguesa, com onze velejadores, entre eles os madeirenses, e capitão de equipa, João Rodrigues – o atleta português mais olímpico de sempre – e Paulo Vasco Manso, vai defrontar a Colômbia, Antígua e Barbuda e a Ucrânia.

Os adversários

Colômbia: a equipa compete sob o nome Golden Coffee. Ocupa o 47.º lugar no SSL Nations ranking e garantiu por essa via a presença nos 1/32 de final. O capitão é o velejador Simón Gómez, natural de Santander.

Antígua e Barbuda: na edição anterior, chegou aos 1/16 de final e terminou em 26.º lugar da classificação geral. Este ano, apurou-se na fase de qualificação pan-americana, disputada no Rio de Janeiro.

Ucrânia: venceu em Julho, em Grandson (Suíça), o Grupo F da segunda ronda de qualificação, à frente da Finlândia e da Grécia. No primeiro 'Mundial' em Gran Canaria, chegou aos 1/32 de final. O capitão é Rodion Luka, medalhado olímpico com passagem pela Volvo Ocean Race.

Esta é a segunda participação de João Rodrigues como Capitão da equipa portuguesa. O velejador madeirense destaca o apoio do Município do Funchal, que acompanha o projecto desde a primeira hora, na edição inaugural de 2023.

"É com grande alegria que, enquanto madeirense, vejo o Município do Funchal ao nosso lado desde o primeiro dia. Este apoio tem sido determinante para que Portugal esteja de novo entre as melhores equipas do mundo nesta competição. É também um prazer integrar uma equipa que conta com novos velejadores, mas também com amigos de longa data, mais precisamente desde os Jogos Olímpicos de Barcelona, em 1992." João Rodrigues, capitão da equipa portuguesa 'Os Navegadores/Município do Funchal

A primeira regata do grupo A está agendada para amanhã ao início da tarde e onde a equipa das Quinas procura os primeiros pontos na luta por um lugar nos 16 avos de final. De referir que até domingo estão agendadas um total de quatro regatas em cada grupo.