O Flamengo, orientado pelo treinador português Leonardo Jardim, colocou-se na quarta-feira a uma vitória de revalidar o título de campeão brasileiro de futebol, ao vencer o Athletico Paranaense e beneficiar do desaire do Palmeiras no reduto do Cruzeiro.

A formação carioca, que em 2025 chegou ao cetro sob o comando de Filipe Luís, bateu em casa o conjunto de Curitiba por 2-1, depois de estar a perder, enquanto o Palmeiras, de Abel Ferreira, marcou primeiro em Belo Horizonte, mas acabou derrotado por 2-1 pelo 'onze' de Artur Jorge, num duelo entre treinadores lusos.

Desta forma, o 'Fla', que o atual selecionador luso, Jorge Jesus, conduziu ao título em 2019, ficou a três pontos do cetro, sendo que chegará empatar na próxima ronda, já que atua precisamente no reduto do Palmeiras, segundo classificado.

Cumpridas 35 de 38 rondas, o conjunto do Rio de Janeiro soma 79 pontos, contra 73 do Palmeiras, e um triunfo chega para o título, uma vez que, em caso de igualdade pontual, o primeiro fator de desempate são as vitórias e o 'Flu' tem mais três.

A formação de Leonardo Jardim não começou, porém, da melhor forma o jogo da ronda 35, já que, no Maracanã, a primeira equipa a marcar foi o Athletico Paranaense (quinto, com 54 pontos), aos 11 minutos, pelo colombiano Kerwin Vargas, com um surpreendente 'chapéu' ao argentino Agustin Rossi bem antes do meio-campo.

Os anfitriões não demoraram, porém, a reagir, restabelecendo a igualdade aos 17 minutos, por intermédio de Jorge Carrascal, servido de cabeça pelo uruguaio Guillermo Varela.

Apenas uma dezena de minutos depois, aos 27, o 'Fla' conseguiu a reviravolta, selando aquele que acabou por ser o definitivo 2-1, através de uma grande penalidade convertida pelo internacional italiano Jorginho.

Se o Flamengo fez o que lhe 'competia', o Palmeiras, que Abel Ferreira levou ao título em 2022 e 2023, não o conseguiu, mesmo tendo saído na frente, graças a um golo do paraguaio Ramón Sosa no início da segunda parte, aos 46 minutos.

O conjunto de Artur Jorge, terceiro classificado, com 63 pontos, conseguiu virar o resultado, com dois golos de 'rajada', o primeiro do ex-Sporting Matheus Pereira, aos 74 minutos, num 'tiro' de pé esquerdo na marcação de um livre direto, e o segundo num autogolo de Khellven, aos 77, após um canto.