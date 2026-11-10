UE prolonga missão de apoio militar à Ucrânia até 2028

O Conselho da União Europeia (UE) decidiu, esta segunda-feira, prolongar por mais dois anos, até 15 de novembro de 2028, o mandato da Missão de Assistência Militar em apoio à Ucrânia, com um orçamento de 300 milhões de euros.

"O Conselho adotou hoje uma decisão que prolonga por mais dois anos o mandato da Missão de Assistência Militar da União Europeia em apoio à Ucrânia, até 15 de novembro de 2028, atribuindo-lhe um orçamento de quase 300 milhões de euros para este período", indicou a instituição em comunicado.

De acordo com o organismo que junta os países da UE, "esta decisão surge na sequência da recente avaliação estratégica" da missão.

"Neste contexto, o Conselho decidiu igualmente estabelecer uma presença na Ucrânia, com o objetivo de assegurar uma coordenação direta e eficaz com as autoridades militares ucranianas, as Forças Armadas da Ucrânia e os parceiros internacionais que partilham os mesmos objetivos", referiu ainda o comunicado da instituição.

O objetivo é "garantir que a formação ministrada pela UE continua a evoluir em função das necessidades das Forças Armadas ucranianas", adiantou o Conselho.

Além disso, "o mandato da missão foi também reforçado, passando a dar maior ênfase às lições aprendidas no campo de batalha e ao reforço da formação militar, em apoio das prioridades de defesa da Ucrânia", destacou ainda a nota informativa.

A Missão de Assistência Militar da União Europeia em apoio à Ucrânia continuará a coordenar as suas atividades com parceiros internacionais, incluindo os Estados Unidos, o Reino Unido, o Canadá e a Noruega, bem como com a chamada Coligação da Boa Vontade sobre a Ucrânia (que Portugal integra) e a Aliança Atlântica, através do comando de Assistência e Formação em matéria de Segurança da NATO para a Ucrânia.

Criada em outubro de 2022, a pedido de Kiev, a missão tem como principal objetivo reforçar as capacidades militares das Forças Armadas ucranianas, através de formação individual, coletiva e especializada.

Desde a sua criação, a missão já formou mais de 100 mil militares ucranianos, em território dos Estados-membros da UE.

A formação é complementada pelo fornecimento de equipamento militar, destinado a fins letais e não letais, sendo a missão financiada pelo Mecanismo Europeu de Apoio à Paz.

O Conselho da UE aprovou a criação da missão em 17 de outubro de 2022, inicialmente por um período de dois anos, com o objetivo de ajudar a Ucrânia a defender a sua integridade territorial e soberania, bem como a proteger a população civil da agressão militar russa.

A Ucrânia tem contado com ajuda financeira e em armamento dos aliados ocidentais desde que a Rússia invadiu o país, em 24 de fevereiro de 2022.

Os ataques têm vindo a intensificar-se nos últimos meses em ambos os lados da frente, fazendo um número crescente de vítimas civis, e as negociações entre as duas partes estão num impasse.

Este anúncio do Conselho da UE acontece na véspera de representantes ucranianos e russos retomarem o diálogo direto, na terça-feira em Abu Dhabi, com mediação norte-americana.