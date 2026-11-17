O Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump justificou esta segunda-feira a suspensão de todos os voos nos pais durante quatro horas, na sexta-feira, devido ao "equipamento ser antigo".

"O que aconteceu na sexta-feira foi que alguns equipamentos extremamente antigos sofreram um ataque cardíaco", afirmou o Presidente norte-americano aos jornalistas, antes de partir numa viagem às Filipinas e à China.

Durante a viagem às Filipinas e à China, o chefe de Estado norte-americano vai discutir acordos comerciais e manter conversações sobre armamento nuclear com o Presidente chinês, Xi Jinping, e o Presidente russo, Vladimir Putin.

Trump explicou que alguns dos equipamentos utilizados no sistema de aviação têm até 55 anos e que outros estão avariados.

A suspensão do espaço aéreo foi a mais grave nos Estados Unidos desde os atentados de 11 de setembro de 2001.

O Presidente afirmou que a situação já tinha sido comunicada ao Congresso e mostrou-se confiante de que os deputados irão tomar medidas para resolver o problema.

No fim de semana, o secretário dos Transportes, Sean Duffy, também defendeu a necessidade de aumentar o investimento nos sistemas.

Trump responsabilizou ainda a anterior administração, liderada por Joe Biden, por ter tentado ligar sistemas de cobre a infraestruturas de fibra ótica.

"Se alguém souber alguma coisa de engenharia elétrica, sabe que não se pode ligar cobre a fibra ótica", opinou, acrescentando que essa abordagem levou ao desperdício de muito dinheiro.

O Presidente disse que a sua administração pretende retirar os equipamentos existentes e substituí-los por sistemas novos.

Trump defendeu que a mudança poderá ser feita em simultâneo e sem grandes dificuldades, mas reconheceu que será necessário financiamento para concretizar o plano.